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娜塔莉波曼花瓣薄紗飄仙氣　連莊代言Miss Dior新香水

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▲▼娜塔莉波曼仙氣代言Miss Dior新香 。（圖／品牌提供）

▲娜塔莉波曼身上花瓣皆由手工縫製，盡顯女神氣場。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

2020年，迪奧首席調香師 François Demachy引領妳走進絢爛盛放的花海之中，感受一場花舞紛飛下的怦然心動，全新推出Miss Dior 漫舞玫瑰淡香水，為Miss Dior系列開啟全新浪漫篇章，新香再度由女神娜塔莉波曼仙氣代言。


迪奧先生曾說過：「我希望能創作一支代表愛的香水」，於是Miss Dior誕生。以格拉斯玫瑰的溫柔優雅，調和大馬士革玫瑰的活潑氣息，打造出象徵愛戀的甜美氣息。

▲▼娜塔莉波曼仙氣代言Miss Dior新香 。（圖／品牌提供）

迪奧首席調香師 FRANÇOIS DEMACHY，以格拉斯玫瑰為主角，點綴著層次分明、略帶香料辛香的繁花香氣，激盪出真摯的繽紛花香調，打造全新《Miss Dior 漫舞玫瑰淡香水》。

▲▼娜塔莉波曼仙氣代言Miss Dior新香 。（圖／品牌提供）

女神娜塔莉波曼，在全新形象影片中身穿迪奧女裝創意總監MARIA GRAZIA CHIURI為她量身打造的迪奧高級訂製禮服。淡粉色的薄紗裙擺上，層層繡上純手工絲緞花瓣，環抱她纖細的身軀。

▲▼娜塔莉波曼仙氣代言Miss Dior新香 。（圖／品牌提供）

▲Miss Dior漫舞玫瑰淡香水，50ml，3,300元、100ml，4,650元。

漫舞玫瑰淡香水，前味由義大利柑橘開啟清新無比的自然氣息；接著，調香師使馥郁奔放的「格拉斯玫瑰」與活潑的「大馬士革玫瑰」完美共舞，打造強烈存在感的玫瑰香氣核心；尾韻以「白麝香」為基調使香氣更柔軟綿延，並增添「廣藿香」的溫厚底蘊。

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關鍵字：

娜塔莉波曼, dior, miss dior, 香水
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