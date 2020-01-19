「懶得回訊息」的人才懂的內心糾結，6點全中懶到極致！

編輯／JJ 圖／翻攝自Pinterest、Unsplash

透過各種通訊軟體，無論相隔多遠，人們之間的交談幾乎可以零時差，而在「回訊息」方面，就有一派人是屬於「懶得回訊息」的類型，常常會被別人説：「手機不知道幹什麼用的」、「回一下才幾秒」，程度從輕到重不等，你的周遭朋友或甚至是你自己，都可能有以下幾個惱人的習慣：

＃群組非要等到被＠Tag才回

大部分的人在多人的群組中確實不太會發言，但是有時需要大家一起討論時也該出現說說話，有些人就是一貫的不讀也不回，非要等到被Tag才會勉強回一下。

＃明明用預覽看到了，卻放著不回

對方傳了訊息除了用通知預覽之外，現在不需點進去也可以預覽聊天室，即使正在用手機也堅持要過幾分鐘後再回，若是不重要的事便乾脆不讀也不回了。

＃説在忙等等回，就消失了



有些人則是比較有良心，在忙、或是不想回時會說：「等等回」，但是通常等等就不會回了。

＃看到「輸入中...」就先退出

這些「懶得回訊息」的人，通常都會過好一陣子才回訊息，不習慣秒讀秒回，甚至有「回太快就輸了」的想法，所以當聊天室中出現「對方正在輸入中...」、「...」時，就會趕快先刪掉打的話，急急忙忙退出視窗等待，且等對方說話後還是要等一下才回。

＃打錯字不用改，看得懂就好

手機鍵盤小，經常打錯字是人之常情，但通常在傳送之前還是會稍微修改一下，一句話中有一、兩個錯字，且念法是相同的話，都還在可接受範圍，但是有些人打出來的字，一句話裡有超過一半都是錯字，且連注音都打錯，讓人很難解讀，還是會直接傳出去，因為他覺得自己看得懂就好了。

＃使用貼圖的技術爐火純青

貼圖的種類百百種，其中不乏許多常用的對話類型可以選擇，所以養成了有些人「能不回就不讀、能傳貼圖就不打字」的習慣。

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