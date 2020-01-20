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專家教居家打掃5訣竅　「先忽略廚房」讓效率快1倍

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▲居家,家裡,客廳,起居室,打掃,清潔。（圖／unsplash）

▲讓掃除更快更輕鬆的5秘訣，清掃起來更有規劃。（圖／unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

現在雙薪家庭居多，工作回家還要打掃對任何人來說都是件苦惱的事，若將家務留在周末，好像又有點太憂鬱了，在美國擔任租賃客房清潔組織的執行董事Durk Johnson，分享打掃秘訣，表示只要調整步驟，就能將掃除這件事做的又完整且有效率。

Durk Johnson表示，居家打掃步驟最基本的概念就是「沿著牆」，沿著牆壁進行打掃，可以避免遺漏任何家具或區塊，並且方便「分段打掃」，能夠更節省時間，在掃除時注意下列5個重點。

全面審視
從門口進來便以客廳開始，沿著牆壁進行打掃，動線已經確定，就要開始審視家中清潔狀況，記得要從天花板往下檢視，不要只針對家具底下那個黑暗的角落，這樣才能進行全盤的清掃跟評估。

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先省略廚房
無論家中的配置為何，在「沿著牆」清掃的動線前提下，請先略過家中廚房的區域，因為廚房通常是物品最多且最複雜的區域，建議先將容易清潔的部分先整理，避免分散注意力。

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把家具當牆壁
若家裡是屬於整個開放空間的配置，建議把家具當成牆壁為概念進行清掃，這樣掃除動線就會更加流暢，也不會有遺漏清掃的部分。

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從上到下
無論是矮櫃還是大型家具像是餐具櫃或書架，個別的清掃作業，都要從家具頂端開始掃到家具下方，不要從家具的中央開始進行，除了上方灰塵容易往下方堆積外，也很容易有遺漏。

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切割成小塊清潔
一口氣要掃完整個家真的有點太沉重，可以在生活上的零碎時間進行，例如平常上班日晚上可能出現的半小時空檔，就能依此順序進行清潔，今天可能只整理1、2件家具，幾天後已經有可觀的累積，利用家具來記憶上次掃到哪裡也很容易。

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關鍵字：

掃除, 打掃, 步驟, 秘訣, Durk Johnson
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