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日本神社紫藤花御守美哭！當手環、吊飾超浪漫　祈求美好姻緣就靠它

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編輯／Emily　圖／翻攝自achi.or.jp、IG@achijinja.official、@alohayatto7、twitter@ihoriyan

大家到日本旅遊時，常常會去神社參拜，離開時則會順手帶個御守當紀念品。位於日本岡山的阿智神社，就推出了一款絕美的「花纏守」！不同於一般常見的御守造型，它用彩色線做成長條的紫藤花造型，綁在包包或手腕上，不只能祈求好運，看起來還超級浪漫～

▲日本花纏守。（圖／翻攝自achi.or.jp）

▲日本花纏守。（圖／翻攝自achi.or.jp）

日本岡山倉敷美觀地區的阿智神社，從今年1月1日起推出了「花纏守」。以當地會盛開的紫藤花為原型，設計出這款長條花瓣形狀的御守，可以用它來祈求好的姻緣～

▲日本花纏守。（圖／翻攝自achi.or.jp）▲日本花纏守。（圖／翻攝自achi.or.jp）

將它綁成手環、掛在包包上當吊飾都很適合，美美造型讓少女們好心動！

花纏守有三款基本色，分別是粉紅、紫色以及淺粉色，粉嫩柔和的色系，完全激發少女心～

▲日本花纏守。（圖／翻攝自achi.or.jp）

除了基本色，還會依照季節推出期間限定的顏色，春天（3～5月）會有綠意盎然的草綠色，夏天（6～8月）會有海洋感的淺藍色，秋天（9～11月）是具有秋意的橘黃色，冬天（12～2月）是白色花瓣搭配紅線，很有新年氛圍。

▲日本花纏守。（圖／翻攝自achi.or.jp）

▲日本花纏守。（圖／翻攝自achi.or.jp）

求一個花纏守需要1,200日圓（約台幣328元），有機會去日本玩，絕對要把阿智神社排入行程。在日本岡山的第一熊野神社，也有推出超有趣的御守，一般祈求護身符，只會求個身體健康，但這裡卻針對身體每個部位的病症，推出了多達50種的御守！不管你是心臟、肺臟、血管、皮膚哪裡有問題，這邊都有相對的御守可以祈求，一個600日圓（約台幣164元），來拜之前可要先搞清楚自己的病症，才能對症下藥。

▲日本花纏守。（圖／翻攝自achi.or.jp）

▲日本花纏守。（圖／翻攝自achi.or.jp）

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關鍵字：

日本, 神社, 花纏守, 御守
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