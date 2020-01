「小丑」成時尚環保人！瓦昆菲尼克斯決定穿同一套西裝出席整個頒獎季

編輯/Duke

根據EPA(美國環境保護局)的資料顯示,近年來紡織廢料大增,原因來自時尚產業製造太多服飾與鞋類,因此想要當個「時尚環保人」的最好辦法就是買少一點,而飾演《小丑》的人氣演員瓦昆菲尼克斯(Joaquin Phoenix)便做到了這點,他表示未來幾個月的活動與頒獎典禮上,將會穿同一套西裝參加,藉此表達時尚產業對環境造成的傷害。

明星、名人參加各種活動與頒獎典禮時,總是穿得光鮮亮麗,並且每次都以不同的造型出現於螢光幕前,其中,因飾演《小丑》而爆紅的瓦昆菲尼克斯卻反其道而行,他不僅呼籲眾人關心澳洲大火以及天候變遷,還表示將穿著在第77屆金球獎(Golden Globe Awards)上的Stella McCartney西裝,出席未來幾個月的活動與頒獎典禮,以對地球的環境盡一份心力。

▲瓦昆菲尼克斯將穿著Stella McCartney西裝,出席未來幾個月的活動與頒獎典禮。(圖/路透)

然而,Stella McCartney也在Twitter上表示:「瓦昆菲尼克斯選擇為地球做出貢獻,並且穿著同一套禮服,以減少浪費,很榮幸能跟你合作。」不過,此舉也引起網友熱議,其中一位網友說道:「向醫生、護士、消防人員、士兵、慈善工作者致敬,因為真正的英雄不會一整個季節都在穿禮服。」最後這位網友也獲得許多認同,並且點讚數超越12,000個。

This man is a winner… wearing custom Stella because he chooses to make choices for the future of the planet. He has also chosen to wear this same Tux for the entire award season to reduce waste. I am proud to join forces with you... x Stella#JoaquinPhoenix #GoldenGlobes pic.twitter.com/Ymbkl78ecN