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「小丑」成時尚環保人！瓦昆菲尼克斯決定穿同一套西裝出席整個頒獎季

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編輯／Duke

根據EPA（美國環境保護局）的資料顯示，近年來紡織廢料大增，原因來自時尚產業製造太多服飾與鞋類，因此想要當個「時尚環保人」的最好辦法就是買少一點，而飾演《小丑》的人氣演員瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix）便做到了這點，他表示未來幾個月的活動與頒獎典禮上，將會穿同一套西裝參加，藉此表達時尚產業對環境造成的傷害。

明星、名人參加各種活動與頒獎典禮時，總是穿得光鮮亮麗，並且每次都以不同的造型出現於螢光幕前，其中，因飾演《小丑》而爆紅的瓦昆菲尼克斯卻反其道而行，他不僅呼籲眾人關心澳洲大火以及天候變遷，還表示將穿著在第77屆金球獎（Golden Globe Awards）上的Stella McCartney西裝，出席未來幾個月的活動與頒獎典禮，以對地球的環境盡一份心力。

▲瓦昆菲尼克斯。（圖／路透）

▲瓦昆菲尼克斯將穿著Stella McCartney西裝，出席未來幾個月的活動與頒獎典禮。（圖／路透）

然而，Stella McCartney也在Twitter上表示：「瓦昆菲尼克斯選擇為地球做出貢獻，並且穿著同一套禮服，以減少浪費，很榮幸能跟你合作。」不過，此舉也引起網友熱議，其中一位網友說道：「向醫生、護士、消防人員、士兵、慈善工作者致敬，因為真正的英雄不會一整個季節都在穿禮服。」最後這位網友也獲得許多認同，並且點讚數超越12,000個。

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★圖片為版權照片，由路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字：

美國環境保護局, 紡織廢料, 時尚產業, 小丑, 瓦昆菲尼克斯, 活動, 頒獎典禮, 西裝, 澳洲大火, 金球獎, StellaMcCartney
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