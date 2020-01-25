小倉鼠助六的日常小確幸　看似無趣卻能溫暖人心

編輯／Ping 圖／IG「@gottehamham」授權提供，請勿隨意翻攝，以免侵權，以下同

在一成不變的生活模式中，忙碌的步調時常讓我們覺得疲憊，但有時後，其實只需要一點點的小確幸，就會讓一天變的美好～這次要介紹來自日本的插畫家 GOTTE，透過畫筆下的「小倉鼠助六」來反映日常生活，在無趣中找到樂趣。

＃削蘋果皮不能斷！

每次削蘋果都會燃起鬥志，想要繞著外圍削，而且不能斷！每次斷掉都會很驚恐，但下一次就會提起更大的耐心慢慢削，最後吃著剛削好的蘋果，然後看著好長一條的蘋果皮默默笑了～佩服自己手怎麼那麼巧。

＃新衣服買回來就是要馬上穿啊！

逛街雖然愉快，但是回到家後把所有衣服穿一輪才更令人興奮～仔細看著鏡子中的自己，然後臉不紅氣不喘的說自己穿什麼都好看（笑）。

＃邊帶便當邊偷吃（嘿嘿）

幫家人帶便當的同時，當然要嚐嚐自己做的好不好吃，不過每次都會不小心吃太多，沒辦法，誰叫自己的手藝太好，自己都無法抗拒～然後腦補對方吃的時候一定也會這樣想，這時都會很有成就感。

＃小時候好愛玩這個喔！（下一秒馬上爬上去）耶～

在下班後回到小時候常去的公園，看到從前常常吵著爸媽帶自己來玩的遊樂設施，雖然可能會感嘆時光飛快，但下意識還是會走到器材前開始玩，沉浸在自己的小天地，那一刻的笑容最真實。

他愛我，他不愛我，他愛我！！

戀愛的人總是非常迷信，心裡惦記的永遠是他到底愛不愛我！？今天要不要吃個葵瓜子，也來數數花瓣決定好了。

在 Instagram 查看這則貼文 GOTTEHamster Painter（@gottehamham）分享的貼文 於 PDT 2019 年 3月 月 16 日 上午 5:06 張貼

＃被零食討厭的人生

只是想吃包零食，打不開包裝還是小事，最傻眼的是可以打開瞬間包裝都爛了，零食散了一地，只留下呆住的自己。

在 Instagram 查看這則貼文 GOTTEHamster Painter（@gottehamham）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 8 日 上午 5:00 張貼

日本BANDAI也將小倉鼠助六的日常實體化成扭蛋，咬著一片吐司趕出門、嘴巴玩吹風機、乖寶寶刷牙時間、跟風玩VR眼鏡、戴著安全帽認真工作等，5款動作表情超可愛。

▲小倉鼠助六日常款扭蛋。（圖／網友Cooky提供，請勿隨意翻攝，以免侵權）

還有6款甜點版本，肥嘟嘟的臉頰寫著「好好吃」的表情，看得心都融化了。

▲小倉鼠助六甜點款扭蛋。（圖／翻攝自hamgotte.com）

甜點款與日常款一扭皆是300日圓，分別於日本去年9月、12月上市，但台灣目前尚未上架，跪求快進～～助六粉等不及要收藏了。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App