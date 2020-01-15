快揪姊妹來搶限量唇膏！亞洲首座 YSL BEAUTY加油站進駐信義A11

▲YSL BEAUTY STATION加油站進駐信義A11，僅有5天。

記者曾怡嘉／台北報導

YSL將於1/16~1/20在台北信義新天地A11開設YSL BEAUTY STATION加油站，與COACHELLA音樂祭相同概念的大型YSL LOGO、星星圖騰、唇膏燈飾、能讓妳現場刻字與禮物包裝的「MAKE IT YOURS BAR」吧檯，讓你搶先購得斷貨唇膏，有拿又有玩。

▲YSL美妝越玩越大，加油站創下創意里程碑。

2019年YSL BEAUTY帶著帶著巨大高聳的YSL金色唇膏標誌、奢華敞篷車，以及令人驚豔的粉紅色加油泵， 在加州沙漠111號公路上，為所有前往COACHELLA音樂祭的時尚人士打造專屬「YSL BEAUTY STATION加油站」，舉辦了一場前所未有的沙漠美妝時尚趴。

▲姐妹們玩樂新去處，有玩又有的買。

這次品牌將加油站概念，原汁原味進駐台北信義新天地A11，現場有別開生面的重型機車、加油泵、桃紅色購物推車、壯觀YSL明星商品冰箱牆，好玩、好拍又好買，1/16~1/20只有5天就在A11。

▲一隻難求的情挑誘光水唇膏 #76，空運補貨到。

現場還有美妝迷血脈沸騰的大面商品冰箱牆、精心打造的試妝區，陳列最熱賣的YSL明星商品，包括2020全新「情挑誘光水唇膏」、「情挑誘吻星鑽蜜唇膏」、「恆久完美無瑕粉底系列」、「慾望巴黎香水系列」，讓這亞洲首座、完美復刻自COACHELLA音樂祭IDEA，讓粉絲一次滿足所有渴望，快揪閨密一起來跑趴。

▲消費滿6,600元，即贈自由不羈星禮盒。

▲YSL 情挑誘光星鑽蜜唇膏，#7 紅唇宣言，1,360元。

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