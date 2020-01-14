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米蘭男裝周／BIGBANG太陽帥拚「餓了」的潘瑋柏　FENDI用巨大購物袋圈粉

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▲米蘭男裝周FENDI。（圖／品牌提供）

▲太陽與FENDI創意總監Silvia Venturini Fendi。（圖／品牌提供）

記者林明瑋 / 台北報導

2020米蘭男裝周輪到FENDI上陣，光是明星陣容一字排開已經讓人尖叫不斷，韓國天團BIGBANG成員太陽穿著鏤空皮草夾克，潘瑋柏皮衣上陣，還被粉絲留言笑問「餓了幾餐」？裘德洛（Jude Law）的女兒Iris Law則是中空穿西裝外套，秀出美胸好身材，男女明星全拚了，讓FENDI大秀台上台下都精彩。

▲米蘭男裝周FENDI。（圖／品牌提供）

▲BIGBANG太陽退伍後的第一個公開活動，是到米蘭參加FENDI秀。

▲米蘭男裝周FENDI。（圖／品牌提供）

▲米蘭男裝周FENDI。（圖／品牌提供）
▲潘瑋柏以皮衣、墨鏡造型現身看秀。（圖／品牌提供，翻攝潘瑋柏IG）

▲米蘭男裝周FENDI。（圖／品牌提供）
▲裘德洛的女兒Iris Law相當性感亮麗。

鮮明的黃與黑色，幾乎構成了整個秋冬系列，從服裝到配件皆然，很有FENDI精神，色調很經典，輪廓卻反骨，創意總監Silvia Venturini Fendi構思的是衣服不見得就是外觀看起來的樣子，衣服可以是錢包，或者錢包也可以是衣服，因此有雙面穿的外套、針織衫上出現專放耳機、雪茄的口袋等等，短版外套與寬管褲、厚底鞋形成對比，一邊短、一邊長的西裝，則帶來視覺上的強烈效果。

▲米蘭男裝周 FENDI。（圖／品牌提供）

▲大型購物袋很搶鏡。

超大型購物袋絕對是搶走目光的包款，行李箱、經典Baguette 和 Peekaboo也都重新詮釋，極端尺寸再也不是女生專屬，男士們也拿起迷你包，甚至一次好幾咖不同大小的手袋，從此他們應該能理解女生為什麼需要那些只能「裝可愛」的設計。

▲米蘭男裝周 FENDI。（圖／品牌提供）

▲米蘭男裝周 FENDI。（圖／品牌提供）

▲米蘭男裝周 FENDI。（圖／品牌提供）▲米蘭男裝周 FENDI。（圖／品牌提供）

▲米蘭男裝周 FENDI。（圖／品牌提供）▲米蘭男裝周 FENDI。（圖／品牌提供）

▲米蘭男裝周 FENDI。（圖／品牌提供）

大秀後段，模特兒停住腳步在伸展台上定格，紫外線燈從天花板降下，照在服裝上，原本白色虎紋圖案絎縫外套變成黃色，白色菱紋圖案絎縫外套則出現黑色FENDI Code 圖案，彷彿施展神奇的魔法，這其實是FENDI與日本品牌 Anrealage 合作的結果，以光變色布料設計出多件作品，沒眼花，衣服真的變了。

▲米蘭男裝周 FENDI。（圖／品牌提供）

▲以光變色布料製成的外套，照了紫外線會變色。

▲米蘭男裝周 FENDI。（圖／品牌提供）
▲男士們也需要小包。

▲米蘭男裝周 FENDI。（圖／品牌提供）
▲經典的Baguette （左）和 Peekaboo。

秀場星光熠熠，退伍後終於公開亮相的BIGBANG成員太陽，選穿2020春夏系列的鏤空皮草夾克，不過他內搭了黑色上衣，沒露出肌肉或肌膚，潘瑋柏的體型一直被當成話題，出征時裝周po出帥照，還是被粉絲圍攻，「瘦了！！餓了幾餐」、「要美食攻略嗎」等等留言不斷。

▲米蘭男裝周FENDI。（圖／品牌提供）

▲「小查」Dylan Sprouse與超模女友Barbara Palvin甜蜜蜜。

裘德洛的女兒Iris Law顏值極高，年僅19歲已經是時裝周常客，穿著成套褲裝，西裝外套中空相當性感，「小查」Dylan Sprouse與超模女友Barbara Palvin也是嘉賓，無論拍照、看秀時都甜蜜蜜，粉嫩的服裝色調完全反應心情。

▲米蘭男裝周 FENDI。（圖／品牌提供）

▲米蘭男裝周 FENDI。（圖／品牌提供）

▲米蘭男裝周 FENDI。（圖／品牌提供）

▲各式經典Logo的黃色包款，厚底鞋貫穿整個系列。

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FENDI, 米蘭男裝周, 2020秋冬, 太陽, BIGBANG, 潘瑋柏, Iris Law, Silvia Venturini Fendi, Dylan Sprouse, Barbara Palvin
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