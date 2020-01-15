潮粉暴動！AMBUSH聯名UNIQLO UT超親民　螢光米妮包800元有找

▲UNIQLO UT攜手日系潮牌AMBUSH與米妮展開最強三方聯名，潮粉準備開搶。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

日系潮牌AMBUSH近年來知名度急升，包括與NIKE、CONVERSE等品牌的合作都創下佳績，奠定創意總監YOON地位，這回則破天荒與UNIQLO UT聯手，以迪士尼人物米妮為主角躍上女裝、配件等單品，590元就能入手大牌設計，潮流粉準備開搶。

▲（依序）連帽外套NT$1,990；大衣NT$2,490；短袖NT$590。（圖／品牌提供）

AMBUSH創意總監YOON此次以「米妮＆LOVE」為主題推出全新聯名系列UT，全系列共11款商品，多處細節都能看到YOON特殊設計風格的呈現，包括手繪愛心、雙色大蝴蝶結等元素，將可愛米妮重新演繹出潮流品味，豐富日常實穿性。此外，不乏迎合AMBUSH機能風格的連帽外套、輕便九分褲、以及大衣等，注入率性黑色、卡其色，搭配俐落剪裁與獨特收腰設計，重回品牌無明顯性別界限的風格，同時，在左胸口繪製雙方聯名Logo打造收藏價值。

▲MINNIE AMBUSH包款NT$790。（圖／品牌提供）



配件方面，像是MINNIE AMBUSH包款，以黑色、霓虹粉及薄荷色呈現春天流行色彩，方型輪廓搭配可拆式機能肩帶，賦予手提性能，豐富夾層提供更多置物可能，種種跡象都能讓潮粉感受到AMBUSH的潮流玩味，與童趣米妮碰撞出全新火花。

對於此次合作AMBUSH創意總監YOON也表示，「這次系列是將品牌與迪士尼相結合，並且透過UT來實現，宛如美夢成真。」而台灣上市日期為2月28日，部分門市同步網路商店販售，屆時潮流粉們也能感受童趣單品，手速可要跟上。

在 Instagram 查看這則貼文 YOON（@yoon_ambush）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 13 日 下午 2:20 張貼

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App