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日本「萬用筆記本」超狂！累了想睡當枕頭、鬆餅造型Q到爆

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編輯／Emily　圖／翻攝自loft.omni7.jp、IG@loft_bungu、suck.uk.com

對於上課偷睡覺的學生來說，筆記本根本不是拿來抄寫，反而是拿來枕著睡的。日本就推出了超有創意的枕頭筆記本，原本扁平的外皮，變得澎澎軟軟，讀書讀到累，就可以直接拿來當枕頭睡，用滑鼠時還可以拿來墊在手下面，是不是超級方便呢～

▲枕頭筆記本。（圖／翻攝自loft.omni7.jp）

#枕頭筆記本

日本Loft推出的枕頭筆記本外皮澎澎軟軟，讀書或工作累了，就可以拿來當枕頭，趴著小睡既方便又舒服，用電腦滑鼠時，還可以拿來墊在手下面，讓手部不會痠痛。

▲枕頭筆記本。（圖／翻攝自loft.omni7.jp）

▲枕頭筆記本。（圖／翻攝自loft.omni7.jp）

▲枕頭筆記本。（圖／翻攝自loft.omni7.jp）

筆記本造型也相當可愛，有夢幻感的星空、雲朵，可以伴隨你進入夢鄉，也有吐司、餅乾、鬆餅…等食物造型，小心不要被點心誘惑，邊睡邊流口水喔～

▲枕頭筆記本。（圖／翻攝自loft.omni7.jp）

▲枕頭筆記本。（圖／翻攝自loft.omni7.jp）

▲日本Loft枕頭筆記本售價3,300日圓（約台幣902元）。

另一款由日本BIBI LAB推出的枕頭筆記本，使用了充氣式設計，就像方便攜帶的頸枕一樣。

▲枕頭筆記本。（圖／翻攝自loft.omni7.jp）

▲枕頭筆記本。（圖／翻攝自loft.omni7.jp）

筆記本的表面有個吹氣孔，拿來寫字的時候是正常的平面，但想要變成枕頭，就可以把它吹澎，枕著睡覺、墊在手下面都很好用，還可以放在椅背當靠枕。

▲枕頭筆記本。（圖／翻攝自loft.omni7.jp）

▲枕頭筆記本。（圖／翻攝自loft.omni7.jp）

▲日本BIBI LAB吹氣式枕頭筆記本售價1,300日圓（約台幣355元）。

#筆記本造型小物

不同於枕頭筆記本，幫本子增加新用途，英國的文創品牌SUCK UK，則是把別的東西做成筆記本造型。這款紅色外皮的筆記本，看起來就像一般的書，但打開裡面不是紙，而是一個小型輕薄的電子秤！當你做料理需要秤重時，就可以拿來使用，不用的時候可以把它折回書裡，跟其他食譜收納在一起，不佔空間又很方便。

▲枕頭筆記本。（圖／翻攝自loft.omni7.jp）

▲枕頭筆記本。（圖／翻攝自loft.omni7.jp）

▲料理書電子秤售價美金35元（約台幣1047元）。

另一款藍色外皮的筆記本，裡面居然藏著攜帶式銀色小酒瓶！讓人想到在許多枯燥乏味的情境下，的確很需要躲在書後面偷偷喝上一杯～這個搞笑又有趣味的小物，很適合送給愛喝酒的朋友當禮物。

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▲枕頭筆記本。（圖／翻攝自loft.omni7.jp）

▲枕頭筆記本。（圖／翻攝自loft.omni7.jp）

▲筆記本小酒瓶售價美金25.5元（約台幣762元）。

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關鍵字：

枕頭筆記本, 文具, 筆記本, 小物, 雜貨, 枕頭
fashion.net

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