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這雙Converse像毛怪腳！藍色長絨毛太有哏　再度聯名Dior珠寶設計師

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編輯／Duke

身兼Dior珠寶首席設計師與AMBUSH主理人的Yoon Ahn，去年10月與Converse聯手打造的兩雙聯名鞋款不僅為外觀注入新意，同時也大獲女性好評。近日，Yoon Ahn再度於個人IG發布與Converse相關的資訊，其一為「藍色調」的Duck Boots，另一為使用2020年代表色「經典藍」的Chuck 70，毛茸茸的模樣，超像毛怪或餅乾怪獸的腳。

▲yoon曝光全新AMBUSH X Converse聯名系列。（圖／翻攝自IG@yoon_ambush、AMBUSH）

▲Yoon Ahn曝光全新AMBUSH X Converse聯名系列。（圖／翻攝自IG@yoon_ambush）

透過Yoon Ahn發布的資訊可以得知，此次AMBUSH與Converse聯手打造的鞋款有2雙，分別為使用藍色調的Duck Boots，以及運用今年代表色經典藍為主軸打造的毛絨Chuck 70，其中Duck Boots延續上回Chuck 70的設計手法，不僅擁有厚實的鞋底，鞋身也做了無縫技術使防水性大幅提升，而後跟同樣為「US尺寸標」與「AMBUSH」字樣。

毛茸茸根本像毛怪腳的Chuck 70，採用米白為中底配色，並於鞋身使用大面積的人造絨毛，最後則是在鞋頭採用白色絨毛點綴而成。全新打造的AMBUSH X Converse聯名系列，預計將於今年秋季正式登場。

▲yoon曝光全新AMBUSH X Converse聯名系列。（圖／翻攝自IG@yoon_ambush、AMBUSH）

▲Duck Boots延續上回Chuck 70（右）的設計手法。（圖／翻攝自AMBUSH）


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此外，今年Uniqlo UT系列第一波聯名已經出爐，將會由AMBUSH、迪士尼（Disney）領軍，並攜手Uniqlo UT打造三方聯名，當中除了推出T-Shirt外，一款以米妮打造的背包便是該系列的最大亮點，台灣將在2月28日上市，於部分門市同步網路商店販售，屆時潮流粉們也能感受童趣單品，手速可要跟上。

▲UNIQLO UT攜手日系潮牌AMBUSH與米妮展開最強三方聯名，（圖／品牌提供）

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關鍵字：

Dior, AMBUSH, YoonAhn, Converse, DuckBoots, 經典藍, Chuck70, 毛絨, 防水, UniqloUT, 迪士尼, 米妮
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