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冬天敷臉不再冷冰冰！2招面膜小技巧　秒get溫感還更好吸收

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▲2招小技巧　冬天敷面膜不再冷冰冰。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲冬天敷面膜最怕貼上臉時涼颼颼的觸感。（圖／翻攝翻攝IG@ahc.official）

記者張毓容／台北報導

最近氣溫直直降，冬季的低溫、寒風是不是也讓你的肌膚變得粗糙，脫皮、細紋、上妝卡粉等問題紛紛出籠？除了善用保濕精華液，敷面膜也能加速保養功效，讓肌膚快速喝飽水。但很多人一到冬天對面膜就又愛又恨，因為敷上臉時的冰冷感總會讓人忍不住抖一下，別擔心，屈臣氏美容顧問教大家冬季敷面膜2個妙招，讓你冬天敷面膜也能很享受。

隔水加溫法

準備一盆溫熱的水，將還未拆封的面膜放進水中3～5分鐘，就能解決冬天面膜冰冷的問題。但這個方法要注意使用的水溫不能過高，且含有美白或抗老功能等成分較複雜的面膜也不建議加溫，以免破壞精華液中的成分。

▲2招小技巧　冬天敷面膜不再冷冰冰。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲像是主打美白、抗老功效的面膜成分較複雜，最好不要加溫，而是利用蒸氣讓臉上毛孔張開。（圖／翻攝翻攝IG@ heizlemakeup）

蒸氣敷臉法

像是上述提到，含有美白、抗老成分的面膜，成分較複雜，不建議泡水加溫，但可在洗臉後、敷臉前用熱毛巾覆蓋臉部幫助毛孔張開，或是選擇在沐浴後趁著浴室充滿溫熱水蒸氣時敷，不僅能幫助緩解冰冷感，更能讓面膜精華的吸收效果更好。

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關鍵字：

保養, 敷臉, 敷面膜, 面膜, 冬天, 冬季, 秘訣, 技巧, 加溫
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