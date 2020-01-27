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囤積文件、衣櫃爆滿無解？用4招根治　新年到了有新家

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▲分析自己的雜亂行為，對症下藥才有效。（圖／pixabay、unsplash，以下同）

編輯／借借

家裡的許多私人物品，總對收納帶來挑戰，雖然很多專家時常教導收納技巧，但大部分的人還是無法將所有收納技巧塞進腦海裡，其實只要分析自己是哪一種雜亂症狀，立即建立解決習慣就能成功一半，趁新的一年開始之際，好好訂下目標，讓家也煥然一新吧！

▲居家,房間,凌亂,衣櫥,收納,整理。（圖／unsplash）

紙張地獄
症狀：家中到處散落著紙張、文件、帳單、信件或折價券，疊滿了飯桌、書桌甚至櫃子，雖然不骯髒但整個看起來非常凌亂。
解決方法：在玄關或大門旁設置一個「回收處」，在進門前就將垃圾郵件、廣告傳單、不會使用的折價券直接丟進該處以利日後回收，此外養成在收到信後立即分類出「重要郵件」，然後直接丟掉任何超過半年都未翻閱的雜誌。

▲居家,房間,凌亂,衣櫥,收納,整理。（圖／unsplash）

▲進門後先解決紙張垃圾，桌面就能乾淨清爽。

亂丟小物品
症狀：拿了書、充電器、指甲剪或文具等任何家中物品，就會完全忘記它們從何而來，所以自動地把它留在使用它的地方。
解決方法：把家中劃分成一個一個的空間，若從書房拿了一本書，就需要養成拿回書房的習慣，而大部分人意識中若已將書拿到書房時，就會自動的放回原處，先從養成空間概念來培養。

▲居家,房間,凌亂,衣櫥,收納,整理。（圖／unsplash）

衣物森林
症狀：在嚴肅地進行一連串穿搭活動後，後面就出現一座小衣山，經常性隨意地把衣服掛在椅背，甚至還層疊導致視覺亂不堪。
解決方法：給自己立下一個規定，針對乾淨的衣物，拿一件衣服出來就要收一件衣服進去，馬上收拾是最無負擔的方法；針對已經需要清洗的衣服，設置一個籃子在更衣間，以確保能回收所有的髒衣物。

▲居家,房間,凌亂,衣櫥,收納,整理。（圖／unsplash）

▲控制衣物出衣櫃的量，小批整理就不會有大麻煩。

累積的塵埃
症狀：才剛清完家裡，地板或櫃子上就出現灰塵、頭髮等雜物。
解決方法：通常遇到這症狀就意味著，所謂的「剛清理完」可能已經過了一個月，忙碌的生活讓你的辨識期縮短，建議規劃一個完整的掃除行程，才能提醒你上次真正打掃的時間。

▲居家,房間,凌亂,衣櫥,收納,整理。（圖／unsplash）

▲計畫出打掃時間表，不要憑記憶掃除。

關鍵字：

居家, 收納, 打掃, 整理
fashion.net

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