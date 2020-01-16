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MIU MIU讓小女孩一夜叛逆！「水彩竹藤包」親手滴墨每個都不同

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▲MIU MIU 2020春夏女裝大走叛逆風，「水彩竹藤包」每個都不一樣。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導 

MIU MIU 2020春夏女裝系列於昨（15日）舉行預覽，以不完美和叛逆為靈感來源，衣著多處細節如錯位的鈕釦、不收邊方式都能彰顯品牌浪漫瀟灑的風格，其中又以抽象設計的包款，漁網袋以及竹藤包成為該系列一大亮點。

▲MIU MIU 。（圖／品牌提供）

▲MIU MIU 2020春夏女裝在巴黎耶納宮發表，會場嵌入偏離中心的裝置突顯兩極化。（圖／品牌提供）

MIU MIU 2020 春夏女裝系列秀場選在巴黎耶納宮（Palais d’Iena），光是會場嵌入偏離中心的裝置，營造失衡宏偉感，就能呼應此次「不完美」的靈感來源，像是刻意矛盾呈現的極大極小、極簡與複雜，透過單品營造強烈對比。

▲MIU MIU 2020春夏女裝。（圖／品牌提供）

▲MIU MIU 。（圖／品牌提供）

▲MIU MIU 。（圖／品牌提供）

▲MIU MIU 。（圖／品牌提供）

▲服裝多用畫布的形式呈現欲言又止的魅力，不收邊細節或是錯位的鈕釦都是一大亮點。（圖／品牌提供）

就像從小女孩轉變成叛逆的大人一般，本季服裝多用畫布的形式呈現欲言又止的魅力，上方的色彩潑墨皆為手工獨一無二，並且親手書寫「MIU MIU 」字樣，象徵另類時尚；此外，像是未完成狀態一般的不收邊方式，用於即興裝飾，呈現散落的褶邊褶皺和褶皺的拼貼，連身洋裝採用可直接呈褶狀垂下的設計手法，亦或採用可自由加工的紡織圖形鑲板，將之打結並繫在一起以賦予動畫效果並破壞其原始面料，洋裝上飾有透過自織而成的簡單花朵裝飾。

▲MIU MIU 。（圖／品牌提供）

▲MIU MIU 2020春夏女裝。（圖／記者鮑璿安攝）

▲MIU MIU 2020春夏女裝。（圖／記者鮑璿安攝）

▲日常材料注入奢侈品領域，棉花，帆布，羊毛薄紗隨處可見。（圖／品牌提供、記者鮑璿安攝）

日常或常見的材料則被轉移到奢侈品領域，如：棉花，帆布，羊毛薄紗，以及採用結合了珠寶、鄉村與工業風元素的項鍊和配飾，透過手繪和低調的點綴來提升女性輪廓感，遊走於個性以及奢華之間取得較好平衡。

▲MIU MIU 。（圖／品牌提供）

▲MIU MIU 。（圖／品牌提供）

▲MIU MIU 2020春夏女裝。（圖／記者鮑璿安攝）

▲配件大展矛盾美學，運用竹編、鏤空元素點綴包款，珠寶則捆綁麻繩彰顯不完美。（圖／品牌提供、記者鮑璿安攝）

配件方面則有注入竹藤把手的手提包款，象徵對於春夏之際的活潑，不乏鏤空造型、潑墨元素、民族風圖騰點綴，從奢華的輪廓中注入叛逆精髓，另外，珠寶配飾加以繩結捆綁，再次點出不完美的隱喻，加重兩極化效果，相當有吸引力。

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關鍵字：

MIU MIU, 2020, 春夏, 女裝, 會場, 秀場
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