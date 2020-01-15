fb ig video ETtoday search mobile

染髮老是愛掉色？從2大關鍵因子下手　輕鬆鎖住髮色更持久

> >

▲染後2大關鍵因子　鎖住髮色更持久。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲這幾年流行不少明亮顯眼的夢幻髮色，但染後褪色快讓人困擾。（圖／翻攝翻攝IG@ponysmakeup、@dlwlrma）

記者張毓容／綜合報導

根據調查，全球有大約60%的女性有染髮的習慣，除了遮蓋白髮外，更多是為了追求美觀、完成時尚造型的需求，尤其每到年前，許多人都想趁機變換髮色，用新造型讓自己看起來更耀眼，迎接嶄新的一年。

但每次染完頭髮後，髮絲變差、毛躁、乾澀無光不說，原本夢幻亮麗的髮色沒多久就開始褪色，到底該如何保養才能維持像剛染完的完美髮色，甚至比染前的髮質更柔順、彈亮？首先就該從對抗2大褪色因子：陽光、紫外線和清洗過度開始下手。

1.光和紫外線照射

頭髮受到光或紫外線照射時，會導致染料被快速分解。長波紫外線UVA會縮短染劑的持久度，而短波紫外線UVB則會使髮絲的表皮空隙增加，使染料更快流失。

2.清洗過度

染後頭髮較乾燥、毛麟片呈現張開狀態，顏色易流失，加上不少市售的洗髮精都含有化學界面活性劑，清潔力較強，不僅會損害髮絲纖維的脂質膜，更使髮絲纖維中充滿間隙，染料在受損的髮絲中就容易從皮質層分散到表皮層，髮色就會開始改變。

▲染後2大關鍵因子　鎖住髮色更持久。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲Hair Rituel by Sisley 賦活重生護色洗髮精，200ml，NT$2,300。

由法國頂級植萃保養品牌Sisley專為髮肌養護打造Hair Rituel by Sisley，就針對2大褪色因子打造出全新賦活重生護色洗髮精，不含化學界面活性劑外，更以植物活性萃取精華達到完美護色的效果，讓染後的髮色長久維持鮮艷明亮度，同時還能強化髮絲強韌度，以及舒緩、滋養因接觸染劑藥水等所引起的頭皮不適，讓染後的髮肌持續擁有健康活力，髮絲也能柔軟滑順，呈現越洗越亮的耀眼光澤，更加柔順充滿彈性。

►閨蜜狀態超好的秘密原來是這個！

▲染後2大關鍵因子　鎖住髮色更持久。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲AVEDA 護色洗髮精，250ml，NT$800。

除了Hair Rituel by Sisley外，法國頂級沙龍品牌Rene Furterer荷那法蕊、AVEDA和開架髮品品牌AQUAIR阿葵亞也都有專為染後秀髮推出的護色洗護髮產品。像是AVEDA護色系列就以關華豆、綠茶萃取物、冬青樹及肉桂皮油等植物性配方，可撫平毛麟片幫助鎖住髮色，並對抗紫外線中的破壞因子，防止髮色因陽光照射而褪色。

▲染後2大關鍵因子　鎖住髮色更持久。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲RF荷那法蕊 OKARA金縷梅鎖色髮浴，200ml，NT$1,380。

▲染後2大關鍵因子　鎖住髮色更持久。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲AQUAIR阿葵亞 瞬耀護色洗髮精(保濕型)、（控油型），各600ml，NT$230。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

保養, 頭髮, 髮絲, 護髮, 染髮, 褪色, 掉色, 護色, 洗髮, 洗髮精
fashion.net

熱門文章

DIOR爆款又一發！帆布做的黛妃包　奶茶、粉紅色太美妙

DIOR爆款又一發！帆布做的黛妃包　奶茶、粉紅色太美妙

試・開箱／MIU MIU聯名米妮噴少女心！波點提袋、水晶髮夾萬元有找

試・開箱／MIU MIU聯名米妮噴少女心！波點提袋、水晶髮夾萬元有找

「最美千金」穿全套GUCCI米奇！15萬元最新夯貨上身

「最美千金」穿全套GUCCI米奇！15萬元最新夯貨上身

楊冪招牌筷子腿包緊緊　背17萬香奈兒水壺包吸眼球

楊冪招牌筷子腿包緊緊　背17萬香奈兒水壺包吸眼球

最迷你的名牌包！專為AirPods打造　GUCCI復古印花、寶格麗蛇包縮小

最迷你的名牌包！專為AirPods打造　GUCCI復古印花、寶格麗蛇包縮小

劉詩詩穿VALENTINO透視洋裝大露美腿　網激讚：根本少女

劉詩詩穿VALENTINO透視洋裝大露美腿　網激讚：根本少女

44歲莎莉賽隆零脖紋！狂瘦23公斤和神級凍齡術全公開

44歲莎莉賽隆零脖紋！狂瘦23公斤和神級凍齡術全公開

鄧紫棋深V＋雙麻花辮耍辣　與Jennie大波浪「撞髮」拚最美

鄧紫棋深V＋雙麻花辮耍辣　與Jennie大波浪「撞髮」拚最美

全球最有錢的超模吉賽兒邦臣：壓力大時請停下腳步，傾聽自己的聲音

全球最有錢的超模吉賽兒邦臣：壓力大時請停下腳步，傾聽自己的聲音

BURBERRY高雄店搶先賣超Q小老鼠　周冬雨紅唇配紅包準備過年

BURBERRY高雄店搶先賣超Q小老鼠　周冬雨紅唇配紅包準備過年

ET Fashion

推薦閱讀

歐陽娜娜平底鞋走紅毯遭酸路人　迪麗熱巴「台灣禮服」上身驚艷全場

歐陽娜娜平底鞋走紅毯遭酸路人　迪麗熱巴「台灣禮服」上身驚艷全場

分手後「絕不復合」的3大星座！射手換一個就好、摩羯超狠心

分手後「絕不復合」的3大星座！射手換一個就好、摩羯超狠心

日本專家揭秘5大洗頭NG習慣導致掉髮！　最後一項超多女生都在犯

日本專家揭秘5大洗頭NG習慣導致掉髮！　最後一項超多女生都在犯

最愛調查另一半的星座Top 3！天蠍敏感神經才第二、第一名超有感 為澳洲大火盡一份心力　4方法領養無尾熊、買小熊餅乾救助無辜小生命 鄧紫棋深V＋雙麻花辮耍辣　與Jennie大波浪「撞髮」拚最美 同居揭穿假象！男生最看不慣女友的行為TOP3：能多久不洗頭？ 新年開春紅色美甲最吉利！霧面質感搭配燙金、水鑽　亮眼不怕俗氣 日本獵奇小魚乾USB引發熱議！用魚腦來當記憶體　越多隻容量越大 日本男生票選最愛女生髮型　馬尾第二名，冠軍讓人好想疼

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面