染髮老是愛掉色？從2大關鍵因子下手　輕鬆鎖住髮色更持久

▲這幾年流行不少明亮顯眼的夢幻髮色，但染後褪色快讓人困擾。（圖／翻攝翻攝IG@ponysmakeup、@dlwlrma）

記者張毓容／綜合報導

根據調查，全球有大約60%的女性有染髮的習慣，除了遮蓋白髮外，更多是為了追求美觀、完成時尚造型的需求，尤其每到年前，許多人都想趁機變換髮色，用新造型讓自己看起來更耀眼，迎接嶄新的一年。

但每次染完頭髮後，髮絲變差、毛躁、乾澀無光不說，原本夢幻亮麗的髮色沒多久就開始褪色，到底該如何保養才能維持像剛染完的完美髮色，甚至比染前的髮質更柔順、彈亮？首先就該從對抗2大褪色因子：陽光、紫外線和清洗過度開始下手。

1.光和紫外線照射



頭髮受到光或紫外線照射時，會導致染料被快速分解。長波紫外線UVA會縮短染劑的持久度，而短波紫外線UVB則會使髮絲的表皮空隙增加，使染料更快流失。

2.清洗過度



染後頭髮較乾燥、毛麟片呈現張開狀態，顏色易流失，加上不少市售的洗髮精都含有化學界面活性劑，清潔力較強，不僅會損害髮絲纖維的脂質膜，更使髮絲纖維中充滿間隙，染料在受損的髮絲中就容易從皮質層分散到表皮層，髮色就會開始改變。

▲Hair Rituel by Sisley 賦活重生護色洗髮精，200ml，NT$2,300。



由法國頂級植萃保養品牌Sisley專為髮肌養護打造Hair Rituel by Sisley，就針對2大褪色因子打造出全新賦活重生護色洗髮精，不含化學界面活性劑外，更以植物活性萃取精華達到完美護色的效果，讓染後的髮色長久維持鮮艷明亮度，同時還能強化髮絲強韌度，以及舒緩、滋養因接觸染劑藥水等所引起的頭皮不適，讓染後的髮肌持續擁有健康活力，髮絲也能柔軟滑順，呈現越洗越亮的耀眼光澤，更加柔順充滿彈性。

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▲AVEDA 護色洗髮精，250ml，NT$800。



除了Hair Rituel by Sisley外，法國頂級沙龍品牌Rene Furterer荷那法蕊、AVEDA和開架髮品品牌AQUAIR阿葵亞也都有專為染後秀髮推出的護色洗護髮產品。像是AVEDA護色系列就以關華豆、綠茶萃取物、冬青樹及肉桂皮油等植物性配方，可撫平毛麟片幫助鎖住髮色，並對抗紫外線中的破壞因子，防止髮色因陽光照射而褪色。

▲RF荷那法蕊 OKARA金縷梅鎖色髮浴，200ml，NT$1,380。

▲AQUAIR阿葵亞 瞬耀護色洗髮精(保濕型)、（控油型），各600ml，NT$230。

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