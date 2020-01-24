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瘦子4大生活習慣出乎預料！不刻意上健身房、有空就喝水

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編輯／Ann 圖／翻攝自unsplash

很多人認為瘦不下來是因為減肥方法出問題，其實不然，仔細觀察身邊的瘦子，原來有以下共同點，光是生活習慣就能拉開差距，快點筆記下來！

▲減肥。（圖／翻攝自unsplash）

7分飽足感

身材苗條的人吃飯並不會吃撐或是刻意節食，反而是7分飽足感最剛好，因為過度節食會造成反彈效果，下一餐只會吃得更多，另外，過了晚上8點就要減少食物攝取，哪怕是水果、飲料也要盡量少，養成沒有宵夜的習慣，最好睡前三小時是空腹狀態。

▲減肥。（圖／翻攝自unsplash）

不要怕喝水

許多人認為水腫類型肥胖的罪魁禍首就是水，其實喝水能夠促進血液流動，造成循環更為順暢，從而達到身體代謝水出去，消耗熱量的功能，也能排除體內雜質，所以一天至少喝2000cc水。

▲減肥。（圖／翻攝自unsplash）

不需要每時每刻運動，而是輕微運動

很多人刻板印象覺得瘦子就是天天在運動，其實更多的是把握生活的零散時間動起來，取代以往在健身房運動，例如公車提早兩站下車步行回家，或是不坐電梯改成爬樓梯，每天累計大約一小時活動量，其實都能有效燃脂。

▲減肥。（圖／翻攝自unsplash）

攝取多種食材

市面上有許多減肥法像是香蕉、黃瓜等單一食材減重，其實都是治標不治本，針對快速瘦身而推出，所以反彈效果很大，而攝取多種食材其實並不會造成身體太大負擔，將澱粉類換成高纖維的五穀米、糙米，兼顧飽足感和瘦身效果。

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關鍵字：

減肥, 瘦身, 生活, 習慣, 卡路里, 減重
fashion.net

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