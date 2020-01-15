揭露2020最強斬男妝：柔和眼神、清晰唇形最招人緣

▲乍看無害的斬男妝容，其實藏有許多細節。（圖／翻攝自IG/nyanchan22）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

新的一年想要擁有最強桃花運，與其每日等待星座運勢，倒不如從妝容上著手，化個甜美的桃花妝，營造平易近人的氣場，桃花運自然來！





▲CANMAKE 花漾打亮修容組，390元。

光澤肌膚招來好財氣

妝前校色很重要，以粉色妝前乳提亮紅潤感，再使用光澤型底妝，製造精緻的臉部妝容。選用帶珠光的細緻打亮餅，輕輕掃在蘋果肌上方，可以讓腮紅更有層次感，看上去膠原蛋白滿滿。

▲Za 3D立體持色眉彩盤# Light，290元。

乾淨眉毛招來好運氣

眉毛對於整體形象相當重要，乾淨整齊的眉毛，馬上讓你看起來精神奕奕。想要想整體感覺更溫柔的話，粉咖啡色系的眉彩盤可別錯過，最適合紅調髮色或暖色調皮膚的女孩。

▲CLIO 新魅黑防水眼線液，#05，350元。

柔和眼神擁有好人緣

新年建議可以使用一些金紅色來點綴，淡淡的金色眼影搭配紅色系唇彩，試試將上眼線的線條往下拉，打造親切感，幫助避免職場上的閒話和小人。

▲media 水灩光唇膏，#OR-01，320元。

清晰唇形提升信任感

戶外走春不會出錯的唇色，就是提升氣色的紅莫屬了！除了氣勢正紅、帶橘的的紅也很討喜，西瓜紅塗起來減齡，楓紅也是不錯的人氣色選。

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