學歐美「堅果入菜」時髦又健康　深夜放膽吃也不怕胖

▲將吃堅果當作飲食習慣，幫助抗氧化且不怕胖。（圖／Unsplash、品牌提供，以下同）

時尚中心／綜合報導

吃宵夜再也不用有罪惡感，選擇優良的堅果、果乾吃下肚，不用擔心發胖，還能幫助體內補充額外的營養，家裡隨時準備這種健康小點，深夜嘴饞吃、三五好友相約聚會都很適合。

近來大家越來越重視吃的健康，開始仿效歐美人使用堅果入菜，像是沙拉、麵包、甚至濃湯內都可以加，而堅果類更能改善女性常見的鐵質不足與疲勞，因此適當補充堅果絕對必要，且堅果內的脂肪並沒有想像的高，對身體可說是好處多多。

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腰果內含有豐富的維他命E，能幫助肌膚抗氧化，減緩你變老的速度，讓人看起來年輕，更含有豐富的胡蘿蔔素也能促進肌膚的新陳代謝，保持皮膚的光滑細嫩。

蔓越莓也是女生保養得好物之一，它內含的前花青素能幫助維護私密處健康，但蔓越莓口感偏澀，選擇蔓越莓乾時，要留意內含的糖分是否過量，否則養生不成反發胖。

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