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米蘭男裝周／GUCCI新包發聲　衝破父權框架　

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▲▼ GUCCI 2020秋冬米蘭男裝周 。（圖／公關照）

▲模特兒拎著大大「FAKE」字樣GUCCI包，做強而有力的宣言。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／綜合報導

GUCCI創意總監Alessandro Michele慶祝掌舵5年，以靈感來自貴族孩童邀請朋友們參加生日派對的古老法國明信片，搭配手寫字跡的古典邀請函，邀請貴客親臨昨重返米蘭男裝周發表的2020秋冬男裝秀，男孩感的學院風look果然出現其中，其他焦點設計也再度打破性別界線，鼓勵逃出父權制度的框架，無論在服裝穿搭或思想層面更自由。

▲▼ GUCCI 2020秋冬米蘭男裝周 。（圖／公關照）

▲傑瑞德雷托（左）露搞怪表情與GUCCI執行長Marco Bizzarri合影。

▲▼ GUCCI 2020秋冬米蘭男裝周 。（圖／公關照）

▲韓國夯團EXO團員金鍾仁（Kai）穿花卉衫現身GUCCI大秀。

品牌之友金獎男星傑瑞德雷托（Jared Leto）、第一位GUCCI眼鏡代言人的男明星韓國夯團EXO團員金鍾仁（Kai），均現身欣賞大秀，模特兒繞著中央前後擺動、象徵時間流逝的巨型圓球走秀，當中有大大「FAKE」、「GUCCI LIBERTY」字樣的包款，正是Alessandro Michele強而有力的宣言。

▲▼ GUCCI 2020秋冬米蘭男裝周 。（圖／公關照）

▲模特兒繞著象徵時間流逝的擺盪大圓球走秀。

他認為有必要拋開男性得自立自強的迷思，他可以善良又體貼，可以依賴對方，坦誠面對自己的脆弱情緒。因此在秋冬系列中，出現不少看似洋裝又似長版衣的單品，顛覆性別框架，層疊搭配出個人風格。

▲▼ GUCCI 2020秋冬米蘭男裝周 。（圖／公關照）▲▼ GUCCI 2020秋冬米蘭男裝周 。（圖／公關照）

▲GUCCI 2020秋冬男裝系列顛覆性別框架的設計。

▲▼ GUCCI 2020秋冬米蘭男裝周 。（圖／公關照）▲▼ GUCCI 2020秋冬米蘭男裝周 。（圖／公關照）

▲GUCCI 2020秋冬男裝系列。

▲▼ GUCCI 2020秋冬米蘭男裝周 。（圖／公關照）▲▼ GUCCI 2020秋冬米蘭男裝周 。（圖／公關照）

▲運動鞋與帶有童趣的別針配件也是秀上焦點。

Alessandro Michele坦言對童裝與小玩意相當著迷，他表示一個5歲小男孩玩媽媽的高跟鞋或戴魔術師帽出門不會被責難，但對於一個50歲男人想戴魔術師帽可不是同件事了。他在秋冬秀中呈現他心中的學院風男孩輪廓，Polo衫搭V領針織衫、抑或領帶襯衫與雙排扣外套，各搭配短褲與長筒襪，完美！

▲▼ GUCCI 2020秋冬米蘭男裝周 。（圖／公關照）▲▼ GUCCI 2020秋冬米蘭男裝周 。（圖／公關照）

▲學院風的男孩look。

關鍵字：

GUCCI, 米蘭男裝周
fashion.net

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