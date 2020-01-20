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【奧斯塔羅】我遇到好對象的機率是...選張牌看未來半年的桃花運勢

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▲未來半年桃花運勢？。（圖／奧斯塔羅提供）

面對即將到來的情人節
究竟適合我的對象何時才會出現

今天就和奧斯一起來看
未來半年的桃花運勢吧！

＜＜直覺選一張牌＞＞

牌l：遇到好對象的機率20%

抽到這張牌的朋友，未來半年結束單身的機會是非常低的，因為這張牌點出你對情感世界存在許多不切實際的想法，甚至在心中幻想出了一個不真實的對象，所以抽到這張牌的朋友，奧斯建議你多看看現實面，並且了解理想對象跟現實對象的落差後，才會有較大的機會遇到好對象喔！

牌ll：遇到好對象的機率80%

抽到這張牌的朋友，這半年內死會的機率非常高，因為這張牌代表終點，也就是一路上的尋尋覓覓告一段落，而這樣的關係是穩定且長久的，因此這半年內有很大的機率遇到不錯的對象，並順利進入穩定階段，雖然不能斷定這是否為你的結婚對象，但能確定的是對方是適合你的喔！

牌lll 遇到好對象的機率60%

抽到這張牌的朋友，接下來半年可要好好開起你的愛情雷達了，因為將會有還不錯的桃花會出現，而這樣的感情將為你帶來很大的愉悅及成長，如果你問該往哪個面向注意，奧斯會告訴你，這對象已經出現在你生活周遭，只是你從沒注意到所以就錯過了，因此看完解析後，好好的把心思放在周遭朋友身上吧！

牌lV 遇到好對象的機率40%

抽到這張牌的朋友，半年內要遇到好對象的機會不太高，因為這張牌點出迷惘與困擾的狀況，所以正桃花的機會比較低。另外，值得一提的是，目前你對於自己喜歡什麼樣的類型似乎不是那麼清楚，更多時候你會覺得不如單身好了，但奧斯建議你，若是你真想談戀愛，首先要搞清楚自己適合什麼樣的人，不然出現的永遠都是爛桃花而已喔！

▶請點我FB:奧斯塔羅行動占卜

關鍵字：

奧斯塔羅, 運勢, 塔羅
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