【奧斯塔羅】感情處於冷淡期，他的內心還有我嗎？

有時感情走到盡頭時

總會好奇對方心中到底有沒有我的存在

今天就和奧斯一起來看看

對方內心還有沒有我的存在吧！

＜＜直覺選一張牌＞＞

牌l

選到這組牌的朋友，目前這對象的心中還有你的存在，畢竟，這樣的牌組有著互相與情感交換的意思，如果對於目前的狀況感到不知如何是好，那奧斯老師會告訴你，這只是暫時的，因為就牌組看起來，對方內心還是有你的存在，但更多時候對方渴望的是朋友之間的關係，若還想更進一步，記得要以朋友的方式相處，才有望改善你們的關係唷！

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選到這組牌的朋友，目前這關係要緩一點了，這樣的牌組代表爭執與摩擦，不得不說目前這對象內心沒有太多想法，畢竟，對方對你沒有太多期待，所以奧斯建議你多給對方一點空間。另外，如果你們目前呈現冷淡期或是對方不太理你，奧斯也建議你別太去打擾對方，因為這樣只會增加對方對你的厭惡感喔！

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選到這組牌的朋友，目前這對象與你相處起來沒這麼舒服及開心，畢竟，這樣的牌組代表付出與努力，老實說對方心中不是沒有你，而是面對這段關係時存在著壓力，因此對方內心還是挺矛盾的，所以奧斯要建議你，若想讓這段關係有結果，那就要多花點時間與心思，並了解對方心中的不安後，狀況才會有所改善。

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選到這組牌的朋友，奧斯要勸你不如就算了吧！畢竟，這樣的牌組代表不堪負荷的勞累以及壓力，老實說目前對方沒有往下走的想法，並且還會覺得面對彼此挺累人的，所以奧斯建議你要多給對方一些空間，因為這對象對你存在不少壓力，不如趕快調適自己，並走出這段關係吧！

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