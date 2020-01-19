奧斯塔羅12星座一周運勢0120-0126　巨蟹小財還不錯、天秤幸運數字是77

20200120-0126奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：天蠍座事業運最旺！清晰的思考與小心謹慎的態度將充斥在天蠍朋友下周的學／事業上，因此讓你面對目標與工作內容時都變得更加輕鬆且容易許多。

TOP2：天秤座愛情運最旺！雙方情感在下周更趨穩定，也願意對這段感情付出更多，而雙方對於感情的態度也開始作調整，讓感情生活更加的安定穩固。

TOP3：雙子座金錢運最旺！下周正財運良好，若是設計性質、業務性質或是企劃性質工作的朋友，下周也有望多接些案子讓你多賺錢喔！

本周需注意星座

1.摩羯座事業運需要留意：面對學／事業有許多的想法，但都無法付諸行動，漸漸讓自己多了點混亂，奧斯建議下周思緒跟行動要併行，塞一堆想法在腦袋裡會累死自己的喔！

2.射手座愛情運需要留意：下周兩人的爭執狀況將更加明顯，會為了一些小事情出現爭吵，奧斯建議下周避免和另一半起爭執，因為下周容易讓另一半往心裡去，不是會隨時間淡掉的爭執，所以面臨情緒時多想一下或主動退讓會比較好喔！

3.牡羊座金錢運需要留意：正偏財運平淡是不適合理財與投資的一周，要注意盲目的投資理財。

牡羊座

開運顏色：白色

幸運數字：41

整體運勢★★★

解析：下周將是怠惰的一周，面對事情都提不起勁處理，而思緒上的停擺也讓你在面對事情時感到些微的無力，奧斯建議下周要運用理性層面思考才比較好喔！

愛情運勢★★

解析：注意不積極的態度，面對彼此之間的狀況時，都要積極主動給予另一半回饋，才有助於感情的發展。

事業（學業）運勢★★★

解析：力不從心在學／事業方面更加明顯，下周要注意手邊事情的發展，並適時調整自己的狀況與心態，以免導致局面失衡。

金錢運勢★★

解析：正偏財運平淡是不適合理財與投資的一周，要注意盲目的投資理財。

金牛座

開運顏色：紫色

幸運數字：87

整體運勢★★

解析：下周金牛朋友稍稍怠惰了起來，面對周遭的人、事、物都有提不起勁的感覺，因為這樣造成事情的思考變得不夠周全，奧斯建議下周面對事情時要多想一下，以避免有錯誤的決定產生。

愛情運勢★★★

解析：下周彼此關係停了下來，對於情感中的熱情些微的消退，因此有強烈被動的暗示存在都待等對方主動，奧斯建議下周面對愛情可以在主動一些喔！

事業（學業）運勢★★

解析：學／事業方面會有些許的適應不良，面對目前的工作也有虎頭蛇尾的可能性存在，下周要多加注意避免這樣的情況喔！

金錢運勢★★★

解析：下周情緒的波動連帶影響財運方面的支出，要避免一時的衝動而花大錢。

雙子座

開運顏色：天空藍

幸運數字：96

整體運勢★★★★

解析：下周雙子朋友思緒清晰許多，如是需要動腦的時期，下周會是值得好好握的一周喔！另外，因下周的思緒清晰許多，所以面對問題時都能妥善解決，會是個解決能力良好的一周，不過，奧斯提醒下周雖然思緒條理清晰，但卻始終有未付諸行動的情況存在，所以下周如果行動與思緒並行將會是好上加好的一周。

愛情運勢★★★

解析：下周對於愛情的思緒清楚許多，但僅存在於想的階段，有點忽略了現實的發展，所以下周要著重在現實發展，對情感的發展才會比較好。

事業（學業）運勢★★

解析：下周在學／事業方面顯得有點不切實際的狀況，可能是手邊工作還沒完成就在想著之後如何慶祝，所以下周雖工作能力不錯，但也要運用在對的地方喔！

金錢運勢★★★★★

解析：下周正財運良好，若是設計性質、業務性質或是企劃性質工作的朋友，下周也有望多接些案子讓你多賺錢喔！

巨蟹座

開運顏色：褐色

幸運數字：86

整體運勢★★★

解析：下周巨蟹朋友的起身動作明顯許多，或許是受夠了緩慢的步調，而選擇起身先去改變些什麼，但奧斯要提醒，這樣的衝動有時容易犯下大錯，所以下周如果有想改變些什麼的想法，要多加全盤的考量，別一昧的向前喔！

愛情運勢★★★

解析：雙方情感似乎面臨了瓶頸，或許是過去問題始終沒有解決，然後又重蹈覆轍，而這樣狀況也讓這段愛情中某一方感到無力且厭煩，所以下周面臨類似的狀況要多加注意，好好的溝通或許就能減緩這樣的狀況喔！

事業（學業）運勢★★★

解析：下周自我意識的抬頭，讓自己工作上聽不進去旁人的勸，過度埋首在自己的學／事業裡頭，所以下周敞開心胸接納周遭聲音反而是你該學習的課題。

金錢運勢★★★

解析：財運一般，沒有大的起伏，但小財還算不錯，所以下周注意見好就收，不要太貪心，不然有可能血本無歸喔！

獅子座

開運顏色：黃色

幸運數字：25

整體運勢★★

解析：下周獅子朋友，情緒起伏突然大了起來，面對目前的環境也覺得有那麼點不滿足，而這樣的不滿足感也間接影響你的生活，讓你在和周遭人、事、物相處時都多了點抱怨，奧斯提醒下周要修正自我心態與看事情的角度，避免讓不滿足與抱怨的想法影響到自己太多喔！

愛情運勢★★

解析：對於感情的不滿足感提升，變相的希望對方多做一些，或是為你的不安全感多做些承諾，這樣的舉動都讓下周另一半感到不少的壓力，要多加留意了。

事業（學業）運勢★★

解析：學／事業方面，對於目前的工作內容存在著很大的失落感，或許是付出始終得不到上司的賞識，或是工作遇到了不小的瓶頸，這些都讓下周的情緒，多了些起伏。

金錢運勢★★

解析：正偏財運勢都不是相當理想，下周的物質欲望也提高許多，所以有花費過多的狀況。

處女座

開運顏色：灰色

幸運數字：54

整體運勢★★★

解析：不甘受到束縛的感覺，讓處女朋友下周的生活多了點不平靜，往好處想是因為自己的企圖心一直都不算太低，因此造就下周汲汲營營的生活，奧斯建議下周對環境或生活感到不安或不滿意時，可以多花點心思想想是否該準備突破目前的生活囉！

愛情運勢★★★★

解析：雙方對於情感的需求度增加，將不斷尋找新的刺激來增添感情生活的色彩。另外，要是目前情感穩定的朋友，奧斯建議可以安排出遊以激起雙方感情的浪花唷！

事業（學業）運勢★★★★

解析：下周在學／事業方面不願安逸在目前的生活中，而變動的狀況存在於下周，讓你對於工作或事業有更大的企圖心想突破，奧斯建議要好好把握了。

金錢運勢★★★★

解析：正財運優於偏財運，可多花點心思本業上，強大的企圖心將帶進許多錢財唷！

天秤座

開運顏色：銀色

幸運數字：77

整體運勢★★★★

解析：安穩、平靜的元素將充斥在天秤朋友下周的生活中，原因來自於過往的熱情在下周顯得平靜許多，那樣的熱情活潑慢慢的由外在轉入了內心層面，因此若忙碌好一陣子的朋友，下周將有機會獲得充分的休息，奧斯提醒可要好好把握下周難得的輕鬆喔！

愛情運勢★★★★★

解析：雙方情感在下周更趨穩定，也願意對這段感情付出更多，而雙方對於感情的態度也開始作調整，讓感情生活更加的安定穩固。

事業（學業）運勢★★★★

解析：學／事業方面，目前的工作與學業持續穩定的成長，也願意在目前的環境中繼續努力，一切將平穩許多。

金錢運勢★★★★★

解析：偏財運勢相當良好，有投資意願的朋友，可以考慮在下周進場投資，雖短期內看不到報酬，但若放長遠來看將有機會為你帶進不錯的收入喔！

天蠍座

開運顏色：綠色

幸運數字：20

整體運勢★★★★★

解析：天蠍座的朋友，下周將是個思緒清晰且自我管理相當良好的一周，因此下周的你在面對人、事、物時，會有效且相當快速的解決許多問題。另外，下周耐性理性兼具的良好狀況，也讓你在下周情緒平穩不會有太大的波動。

愛情運勢★★★★

解析：下周面對愛情的理性大於感性，懂得運用自身敏捷優秀的思考能力來面對愛情，因此下周在愛情中你將扮演主導的角色，而理性的存在也不會讓對方感到不悅，會是個愛情運相當好的一周。

事業（學業）運勢★★★★

解析：清晰的思考與小心謹慎的態度將充斥在天蠍朋友下周的學／事業上，因此讓你面對目標與工作內容時都變得更加輕鬆且容易許多。

金錢運勢★★★★★

解析：：正偏財運都還算不錯，但比較適合理財和投資，因此若是理性的選擇投資標的，將有望獲得不錯的回報。

射手座

開運顏色：橘色

幸運數字：70

整體運勢★★

解析：下周射手朋友無來由的念舊起來，過往的事情三不五時浮現在你目前的生活中，有那麼點守舊的狀況發生。另外，因為這樣狀況讓自己停留在過去，不願意踏出新的一步，讓自己顯得孤獨許多，所以下周要多避免想到過去的事情，以免影響到你目前的生活喔！

愛情運勢★★

解析：下周兩人的爭執狀況將更加明顯，會為了一些小事情出現爭吵，奧斯建議下周避免和另一半起爭執，因為下周容易讓另一半往心裡去，不是會隨時間淡掉的爭執，所以面臨情緒時多想一下或主動退讓會比較好喔！

事業（學業）運勢★★★

解析：學／事業方面，對於目前的公司或學業感到萬分的灰心，甚至會有偷懶的狀況出現，而這樣的狀況連帶影響到上司或同事之間對你的評論，所以下周在工作要再多加把勁，面臨問題也要適時向外求援喔！

金錢運勢★

解析：正偏財運都不是非常理想，甚至會有小破財的機會，奧斯建議下周避免不必要的開銷也多遵守交通規則，以免讓國庫多筆入帳喔！

摩羯座

開運顏色：橄欖綠

幸運數字：53

整體運勢★★

解析：下周將會是摩羯朋友信心消退的一周，面對目前手邊的事情掌握度也開始下降，除了是因為對自己自信心消退之外，因自信消退連帶產生自我疑慮，將嚴重影響到工作，奧斯建議下周在面對事情時，要在堅定一些，面對問題及狀況也要適時向外求援，不然就會空忙一場囉！

愛情運勢★★★

解析：雙方溝通度在下周下降許多，並且也連帶信任感的下降，導致自己都將事情放在心裡不願提出來討論，最後卻演變成一次的爭執，奧斯建議下周要適時將想法提出來和另一半溝通，別一個人悶在心裡，因為這樣對事情是沒有助益的。

事業（學業）運勢★★★

解析：面對學／事業有許多的想法，但都無法付諸行動，漸漸讓自己多了點混亂，奧斯建議下周思緒跟行動要併行，塞一堆想法在腦袋裡會累死自己的喔！

金錢運勢★★

解析：正偏財運皆不理想，甚至有小破財的可能，尤以投資方面要更加注意，奧斯建議投資或是小賭方面要少接觸了。

水瓶座

開運顏色：藍色

幸運數字：61

整體運勢★★

解析：下周水瓶朋友的信心開始動搖，面對過往有信心的事情不再那麼的堅定，也不像過去有把握，因此下周的情緒將不太穩定。另外，過大的情緒起伏讓周遭的朋友感覺到些許的壓力，奧斯建議下周要多注意囉！

愛情運勢★★★

解析：下周面對另一半要多點耐心，情緒的起伏尤在親近的人上表現得更加明顯。另外，下周不安定感的增加有容易與另一半多了點爭執。

事業（學業）運勢★★★

解析：學／事業的起伏更加明顯，一部分是對於手邊事情的信心不足導致，另一部分則是因為脾氣剛硬了些，因此下周要多注意這部分的狀況了。

金錢運勢★★

解析：正偏財運皆不太理想，有失財的可能。

雙魚座

開運顏色：粉紅色

幸運數字：43

整體運勢★★★

解析：下周雙魚朋友自信消退許多且事情開始多了起來，但卻因為對自己沒有太多的信心，導致接踵而來的事讓自己有點喘不過氣，奧斯提醒下周要多相信自己一些，以免影響到日後狀況喔！

愛情運勢★★★

解析：在感情世界中堆起了保護層，將自己與另一半隔絕開來，大多原因是因為自我安全感的不足，奧斯提醒下周不管是安全感不足或是對於感到沒信心，都該另一半好好溝通以改善狀況喔！

事業（學業）運勢★★

解析：學／事業方面，關起了和同事溝通的橋梁，選擇讓自己埋頭做事，最後導致狀況不佳，所以奧斯建議下周遇到工作上的問題，一定要和周遭同事求援才會比較好喔！

金錢運勢★★

解析：下周偏財運勢不佳，多注意投資上的風險，並且注意自己的花費是否正確，以免有破財的機會喔！

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