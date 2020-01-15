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PRADA春夏回歸最原始！上衣僅剩「兩片布料」、圓筒包成大勢主流

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▲PRADA 2020春夏男女裝系列亮點一次看，回歸最原始設計 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

PRADA 2020春夏男女裝系列於15日進行預覽，亮點相當多元，女裝以極簡至極延伸到簡單面料方式呈現，注入蕨類這一植物圖案象徵對於人類最原始的致敬，男裝則大膽挑戰自由界限，透過色彩運用和長短比例層層疊搭，讓本季悄悄創造品牌下一個經典。

▲PRADA。（圖／品牌提供）

▲PRADA。（圖／品牌提供）

▲PRADA。（圖／品牌提供）

▲PRADA 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲PRADA 2020春夏女裝大走直率風，多見亮紫、薄荷綠、暖橘色呈現衣著上。（圖／品牌提供）

先從品牌2020春夏女裝開始講起，此次靈感以純潔、直率、本能展開，完美講述女性主導穿著的能力，讓女裝層次提升到新高度，色彩上則多見亮紫、薄荷綠、暖橘色呈現在吊帶背心或是翻領大衣之上，同時注入蕨類一般的印花，這一代表人類最原始的植物，點綴在衣著四周，彰顯春夏之際的活力；更厲害的是，衣著沒有任何縫線，僅僅使用「前後兩片」捆綁固定，也暗喻回到最初風貌。

▲PRADA。（圖／品牌提供）

▲PRADA。（圖／品牌提供）

▲PRADA。（圖／品牌提供）

▲PRADA 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲以繩結捆綁方式注入鞋款，包款整體更加修長，打破「小包當道」的宗旨。（圖／品牌提供、記者鮑璿安攝）

而材質上大走天然屬性，包括馬海羔羊毛、精緻的羅紋編織、粗糙邊緣、易打結的刺繡皮革、絲綢紗布，給人以直接自發的感覺，與此成強烈反差的就屬錦緞和黃金，打破服裝界限。配件鞋款方面則使用錯綜綁帶的繩結打造視覺衝突，不乏平底與厚底的對比，都是相當亮眼的單品；而包款部分輪廓更加修長，不再只停留在「小包當道」的宗旨，更多的是以水桶或是鏤空竹編設計，賦予其長背帶的性能，也能同時滿足手拿和肩背的雙重需求。

▲PRADA。（圖／品牌提供）

▲PRADA。（圖／品牌提供）

▲PRADA。（圖／品牌提供）

▲PRADA 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲男裝視覺上柔和，呈現方式卻叛逆，具體表現在內長外短的層疊穿搭。（圖／品牌提供、記者鮑璿安攝）

春夏男裝以對比和色彩展開趣味審美，包括舒緩淡然的色調卡其色、黑色與合成的超級色彩，一字排開在視覺上相當療癒。機能風格外套則多用抽繩設計和大版型口袋呈現；而襯衫更是比外頭的西裝外套長出一大截，或長或短的服裝層層疊穿搭，挑釁單品的構型語言。此外，一系列卡其色造型裝點徽章如抽象獎盃般排列，舊式卡式錄音帶、攝影機也被當做滿版印花呈現在短版夾克上，復古同時具有童趣感。

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PRADA, 2020, 春夏, 男裝, 女裝, 配件, 包包, 預覽, 2020ss
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