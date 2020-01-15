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瑜伽教練三招動作對付小腿肌　精準拉伸兩周變纖細有感

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▲瘦小腿肌 （圖／翻攝自IG@이지은 다이어트、小紅書@闻康老师）

很多人都知道小腿肌要透過伸展，才能將肌肉線條拉長、讓小腿更纖細，但是一般的伸展都只針對一塊肌肉去拉伸，小腿肌肉其實可以分為表層肌肉、深層肌肉，表層肌肉又分為內、外側，知道小腿肌肉的結構再去伸展，對付小腿肌更精準！一起看看瑜伽教練的小腿肌全方位伸展動作，兩周小腿變纖細有感！

▲瘦小腿肌 （圖／翻攝自IG@이지은 다이어트、小紅書@闻康老师）

瘦小腿肌伸展動作1：弓箭步

拉伸部位：小腿表層肌肉
建議運動量：單側30-45秒

往前伸出一隻腿、半彎腰，將腳掌用力勾起來，另一隻腿屈膝並將雙手壓在膝蓋上，注意身體維持伸直的狀態、不要拱起腰部，臀部盡量向後，感受小腿後側的伸展。

▲瘦小腿肌 （圖／翻攝自IG@이지은 다이어트、小紅書@闻康老师）

瘦小腿肌伸展動作2：推牆伸展

拉伸部位：小腿內外側拉伸
建議運動量：單邊30秒為一組，兩邊交替做4組

雙手打開與肩同寬，手肘伸直撐著牆壁，將一條腿向後深、注意腳跟著地。

▲瘦小腿肌 （圖／翻攝自IG@이지은 다이어트、小紅書@闻康老师）

接著把腳尖向外轉，因為小腿後側的肌肉分為內外側，所以外側伸展完後、再把腳尖向外轉伸展小腿內側肌肉，兩邊需要交替輪流做。

▲瘦小腿肌 （圖／翻攝自IG@이지은 다이어트、小紅書@闻康老师）

瘦小腿肌伸展動作3：深蹲拉伸

拉伸部位：深層小腿肌
建議運動量：保持1分鐘，重複做4組

雙腿併攏，離牆面約一個腳掌的距離，在呼氣時蹲下、雙手抱住膝蓋，以臀部頂住牆壁。

▲瘦小腿肌 （圖／翻攝自IG@이지은 다이어트、小紅書@闻康老师）

注意蹲下時保持腳跟貼地、盡可能將膝蓋向前向下壓，感受小腿肌肉深層充分的拉伸。

▲瘦小腿肌 （圖／翻攝自IG@이지은 다이어트、小紅書@闻康老师）

文／美人圈　圖／翻攝自IG@이지은 다이어트、小紅書@闻康老师

【延伸閱讀】

小紅書網美教練「一個動作」瘦小腿！每天3分鐘拉長小腿肌肉線條，一週小腿變纖細有感

 X型腿、O型腿也能變成細長腿！瑜伽教練一個動作「矯正腿型」，改善膝超伸、小腿外翻

明星也在練的「短期塑形」運動！每天3個動作，兩周腹肌出現、假胯寬改善，腿也變細長

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

Beauty美人圈, 瘦身, 瑜伽, 拉伸動作, 伸展, 小腿肌, 瘦小腿
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