瑜伽教練三招動作對付小腿肌　精準拉伸兩周變纖細有感

很多人都知道小腿肌要透過伸展，才能將肌肉線條拉長、讓小腿更纖細，但是一般的伸展都只針對一塊肌肉去拉伸，小腿肌肉其實可以分為表層肌肉、深層肌肉，表層肌肉又分為內、外側，知道小腿肌肉的結構再去伸展，對付小腿肌更精準！一起看看瑜伽教練的小腿肌全方位伸展動作，兩周小腿變纖細有感！

瘦小腿肌伸展動作1：弓箭步



拉伸部位：小腿表層肌肉

建議運動量：單側30-45秒

往前伸出一隻腿、半彎腰，將腳掌用力勾起來，另一隻腿屈膝並將雙手壓在膝蓋上，注意身體維持伸直的狀態、不要拱起腰部，臀部盡量向後，感受小腿後側的伸展。

瘦小腿肌伸展動作2：推牆伸展



拉伸部位：小腿內外側拉伸

建議運動量：單邊30秒為一組，兩邊交替做4組

雙手打開與肩同寬，手肘伸直撐著牆壁，將一條腿向後深、注意腳跟著地。

接著把腳尖向外轉，因為小腿後側的肌肉分為內外側，所以外側伸展完後、再把腳尖向外轉伸展小腿內側肌肉，兩邊需要交替輪流做。

瘦小腿肌伸展動作3：深蹲拉伸

拉伸部位：深層小腿肌

建議運動量：保持1分鐘，重複做4組

雙腿併攏，離牆面約一個腳掌的距離，在呼氣時蹲下、雙手抱住膝蓋，以臀部頂住牆壁。

注意蹲下時保持腳跟貼地、盡可能將膝蓋向前向下壓，感受小腿肌肉深層充分的拉伸。

文／美人圈 圖／翻攝自IG@이지은 다이어트、小紅書@闻康老师

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