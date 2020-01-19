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麻瓜們準備！全球首間「哈利波特」旗艦店夏天開幕　一起收養嘿美、玻璃獸

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編輯／Duke

《哈利波特》雖然已經完結多年，但依然澆不熄全球粉絲對於魔法世界的熱情，而後續推出的《怪獸與牠們的產地》系列也延續這股熱潮，為了讓粉絲能夠體驗魔法的魅力，電影公司華納兄宣布將在紐約開設全球首間的「哈利波特」主題旗艦店，並在今年夏天引爆熱潮，各位「麻瓜」們準備好了嗎？

▲哈利波特主題旗艦店。（圖／翻攝自IG@wizardingworld、Wizarding World官網）

▲全球最大的「哈利波特」主題旗艦店，將在今年夏天登場。（圖／翻攝自Wizarding World官網）

全新開設的哈利波特主題旗艦店，除了販售《哈利波特》周邊商品外，還會有《怪獸與牠們的產地》相關商品，因此有很大的機會出現玻璃獸、紐特的皮箱等，而官方表示電影中的許多魔法工具也可以買到，像是魔法斗篷、魔杖以及零食。另外，旗艦店也提供互動體驗與拍照處，令人期待想打卡。

▲哈利波特主題旗艦店。（圖／翻攝自Harry Potter Merchandise官網）

▲將販售怪獸與牠們的產地周邊商品，像是玻璃獸、紐特的皮箱等。（圖／翻攝自Harry Potter Merchandise官網）

▲哈利波特主題旗艦店。（圖／翻攝自Harry Potter Merchandise官網）

▲電影中的許多魔法工具都可以買到。（圖／翻攝自Harry Potter Merchandise官網）

由華納電影打造的哈利波特商店，位於美國紐約知名的熨斗大廈旁，賣場有3層樓，並預計今年夏天正式開幕，暑期計畫去紐約遊玩的朋友，不妨將哈利波特主題旗艦店排進行程裡。

此外，日本環球影城的新園區「超級任天堂世界」，終於在近日公開相關設計與開幕日期，園區將以任天堂（Nintendo）最具代表性的《超級瑪利歐》電玩為主題，並將遊戲裡的世界以真實比例呈現，並預計在今年7／24東京奧運前開幕，可以到日本環球影城官網查詢資訊。

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關鍵字：

JK羅琳, 哈利波特怪獸與牠們的產地, 魔法世界, 華納兄弟, 麻瓜, 斗篷, 魔杖, 玻璃獸, 紐特, 紐約, 熨斗大廈, 日本環球影城, 任天堂, 超級瑪利歐, 東京奧運
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