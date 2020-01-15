網傳超欠打的6條渣男語錄，女生聽到第一條就炸了

▲別輕易相信男生的鬼話，小心掉入愛情陷阱。（圖／翻攝tvN drama FB）

編輯 / Lily

男生說的話可信嗎？嘴巴上說愛你，但私下經營的關係超多，完全讓人摸不著頭緒。在這個你只要認真信了，就輸了的時代，聽到以下六句話，你就得要提高警覺。

#你要這麼想，我也沒辦法

愛情中最讓人洩氣的就是，你苦求一個答案或是解釋，對方丟下不負責任的一句話，斬斷了所有溝通的可能性，他根本不在乎你難過、生氣，他都不想再為這段關係花半點心思。

#你要不要來我家坐坐

如果男生急著把你帶回他家，通常他說不會對你怎樣，結局通常都是會對你怎樣。當然我們不該一竿子打翻一船人，通常這段關係的結局都是睡過後，卻和你說我們不適合。有一句話是這樣說，想愛你的人，千辛萬苦都會把你送回家，而想睡你的人，只會千方百計把你拐出去。

#我媽不同意我們在一起

分手總有許多理由，最可笑的理由就是我媽不同意我們再一起。身為一個男生，最合理的分手理由都掰不出，還得搬出媽媽來。只想問對方，你媽媽有同意我們戀愛嗎？

#她只是我妹妹，不要多想

有了女友更該整理好和其他異性的關係，許多男生總打著妹妹的名號養備胎，兩個人頻繁聯絡要你不要多想，打打鬧鬧也不應該多想，那麼要怎樣才能多想？



#我很忙，沒有時間回訊息、電話

愛你的人不管再忙，總會擠出時間回你或是陪你。嘴巴上嚷嚷說沒時間的人，其實就是沒有心，有男友卻比單身還寂寞，這樣的冷暴力真的很糟糕。

#對不起，你是個好女孩，我配不上你

男生也會發好人卡，聽到這句話別傻傻地相信，先稱讚再分手的男生就是不想負責任，或許已經有了新目標，但不敢對你老實說，用這個理由方式分手，就以為自己不是壞人。

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