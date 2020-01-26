克莉絲汀史都華「中性風穿搭」帥出新高度　女孩來偷學這30套LOOK

29 歲的克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）自從在 2016 年公開出櫃之後近幾年多以短髮中性造型示人，也因此她在 2019 年底上映的《霹靂嬌娃》裡難得以久違的長髮性感裝扮現身，美艷的扮相讓許多從《暮光之城 Twilight》開始喜歡她的粉絲直呼想念當初長髮飄逸的貝拉！

不過擺脫少女感，走出自己中性路線的克莉絲汀史都華依然魅力滿分，打扮起來不僅比男人更帥，混搭性感、前衛元素的女人味造型擄獲了一票男女生的心，更成為喜歡中性風格女孩們的穿搭指標！

克莉絲汀史都華熱愛的單品包括西裝外套、短版上衣、寬褲、短裙，她的造型充滿個性卻不失優雅，看似隨性卻相當精緻，她出色的混合了男性與女性的時尚元素，運用像是多層次項鍊、蕾絲內衣、或是選擇乾脆不穿胸罩，將一套套中性西裝穿出俐落又性感的氣息。不只如此，她也擅長將 Chanel 經典的針織毛呢單品混搭出前衛又帥氣的個人風格，讓人分不清眼前的人究竟是男孩？還是女孩？這樣雌雄同體的魅力已經成為克莉絲汀史都華的標誌性風格。

現在就一起把握克莉絲汀史都華的幾個穿搭重點，偷學她又帥又美的中性風打扮吧！

克莉絲汀史都華中性LOOK：黑色西裝外套



中性穿搭少不了的就是西裝外套。克莉絲汀多在內裡搭配白色襯衫或 T 恤，掌握不要太 MAN 的穿搭要點就是適當的露出你的肌膚！增加性感的元素，再用多層次項鍊增加女性化的精緻感就對了。

在這套黑色西裝外套造型中克莉絲汀史都華換上了白色 T 恤內搭，以白色長襪作為呼應增加一些俏皮感，鞋款則搭配黑色皮鞋，顯得俐落有型。

克莉絲汀史都華最愛以露出胸前或腰間的肌膚來增加性感女人味，這套黑色西裝搭配迷你短裙，內裡只穿了白色平口背心，呼應腳上的一雙白色高跟鞋讓時髦度大增，同樣以多層次項鍊作為質感點綴。

黑色成套西裝內搭蕾絲內衣又酷又美又性感，如果不敢嘗試的女生，裡面換成搭配蕾絲低胸上衣也是不錯的選擇。

克莉絲汀史都華中性LOOK：兩件式套裝短裙





這身兩件式的套裝隨性又時髦，藍色毛呢外套和短裙讓造型變得高雅，反差的搭配短版背心露出腰部肌膚，短裙更能拉長你的一雙大長腿突顯完美比例，再套上短靴多了個性的 TOMBOY 元素，酷酷的短髮造型，比男人更帥！

這身全白的兩件式套裝短裙優雅又充滿女人味，但內裡卻配上風格強烈的短版設計款背心，讓性感指數瞬間爆棚！加上個性十足的煙燻妝和一頭金色短髮，讓人不愛上這種中性風都難！

一頭深色棕髮搭配紅唇做出前衛造型，加上兩件式毛料套裝短裙，搭配針織短版背心更顯得有型。白色的長襪和上衣相呼應，黑色的高跟鞋更增加了整體造型的俐落感，同時和短裙的配合也讓雙腿在視覺上變得更長了！

這個造型雖然不是套裝呈現，但可以看出克莉絲汀史都華喜愛的穿搭風格，以毛呢外套搭配短褲或短裙，再搭配短版上衣或背心露出腰間肌膚，增加性改女人味，最後配上短靴加入一些個性元素。

克莉絲汀史都華中性LOOK：破壞處理丹寧褲＋T恤



克莉絲汀史都華私底下最喜歡隨性又帶男孩感的造型，她最常搭配的單品就是淺色直筒破壞處理丹寧褲，隨便套上一件Ｔ恤再穿上休閒鞋，再用帽子或是墨鏡增加造型感。

淺色直筒破壞處理丹寧褲 + 短版 T 恤 + 休閒鞋是她一貫的穿搭公式，配件的投入也相當重要，像是戒指、多層次項鍊、墨鏡等等都是提升時髦度的重點。

如果想要增加正式感，可以套上一件西裝外套就搞定！

克莉絲汀史都華中性LOOK：短版西裝外套



稍微 oversize 的短版西裝外套無論是搭配長褲或是短褲，都能讓腿變得更加修長！內裡她搭配白色小可愛，對比起來更搶眼，拍照時更不忘露出腰部肌膚，突顯不經意的性感女人味。

克莉絲汀的內裡偏愛用質感輕薄貼膚的 U 領 T 恤或背心來搭配短版西裝外套，一樣搭配層次感的金屬項鍊、打造龐克叛逆風，再用短褲及高跟鞋帶出女人味的一面，同時還能讓身材比例變得更好！

選擇較硬挺剪裁的短版西裝外套、搭配高腰褲款最後踩上高跟鞋，就是又帥又美的中性風示範。

克莉絲汀史都華中性LOOK：皮外套＋丹寧褲



讓皮外套當主角，想辣一點就裡面穿低胸一些，不管是內搭襯衫或 T 恤都很 OK，學她這樣就算深 V 直開到肚臍也沒問題！皮外套搭配捲起褲管的直筒丹寧褲，就是暮光女帥氣穿搭重點之一。

鞋款注意可以搭配黑色高筒布鞋或是黑色皮鞋都 OK ，捲起褲管露出內搭的襪子增加男孩的俏皮感，也讓造型顯得更街頭年輕。

皮外套配上黑色破壞處理丹寧褲，這身全黑的造型卻因為露出的白色短襪緩和了原本強烈的個性感，注入潮味。

克莉絲汀史都華中性LOOK：高腰寬褲套裝

寬褲也是克莉絲汀衣櫥的必備單品，高腰寬褲搭配短版上衣，露出最瘦的腰部線條，襯得整個人又高又瘦，為中性穿搭注入女人味。

帥氣有型的高腰寬褲套裝內裡只穿上內衣，性感極了！！腳踩高跟鞋就是又帥又酷的中性造型。

這個季節很適合以短版針織上衣搭配寬褲，記得穿上高跟鞋讓比例變得更好！露出腰間肌膚也是顯瘦心機。

出席派對或正式場合以寬褲套裝現身就能擁有高級女人味！氣質性感又帶有中性的瀟灑，你一定要試試看！

克莉絲汀史都華中性LOOK：西裝套裝



稍微有些 oversize 的西裝套裝，內搭白色背心再配上皮鞋，顏色對比之下超搶眼，多層次的項鍊又注入了龐克的叛逆感，這種造型女人愛，男人更是無法抗拒！

成套的西裝套裝內裡搭配貼身的白色背心一定不會出錯！踩上高跟鞋讓比例更好、腿部也更加修長！

或者是你也可以像克莉絲汀一樣大膽，裡面什麼也別穿！用項鍊當成上半身的主角，加上一頭 all back 的俐落油頭，保證你是派對上最辣又最帥的目光焦點！

克莉絲汀史都華中性LOOK：短版針織上衣＋高腰褲／裙

克莉絲汀相當喜歡舒適的打扮，合身的針織短版上衣既能顯瘦、又百搭的特型就成了她的最愛之一。她喜歡搭配高腰 A 字裙或是高腰西裝褲，看起來簡單俐落又優雅有型。

短版針織上衣搭配西裝褲再套上一雙皮鞋，濃濃的雅痞風就完成了！別忘了用飾品提升時髦度，多層次項鍊、墨鏡一定要有！

克莉絲汀史都華中性LOOK：格紋元素



英倫風的格紋絕對是克莉絲汀經常穿出門的單品之一，簡單用一件Ｔ恤搭配格紋褲就非常有個性，也是打造中性風你必須要有的基本款。

文／柯夢波丹 圖／GETTY IMAGES、電影《霹靂嬌娃》劇照

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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