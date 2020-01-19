屏東最美日式建築「義成伯の麵店」　麻醬麵、菜捲是招牌必點

屏東除了《美菊麵店》，還有一間超美的日式麵屋你絕對不能不知道！這家隱身巷弄裡的「阿里港 義成伯の麵店」自1974年營業傳承至今已經40多年，別看他現在這麼富麗堂皇，它的前身其實是廢棄豬舍，店家花費了好大的心力才打造成現在這個的懷舊庭園的景緻，傳承三代的老麵滋味讓不少在地饕客一試成主顧，就讓儂編帶大家一看這間屏東巷弄隱藏日式麵屋的祕密吧！



傳承三代的老麵滋味

《阿里港義成伯の麵店》已經是屏東在地的老麵店，45年前義成伯夫婦倆，為了養家糊口開始賣起傳統小吃，從一開始的點心豆花、四果冰、冬日湯圓、炒螺肉、直到後來的麻醬麵，現在由第三代傳承，延續義成伯的理念精神，將這傳統的美味繼續流傳下去，並將廢棄舊豬舍改建成日式的庭院。

常常有顧客一坐就是整個下午的時間，不僅僅是因為料理的好吃，而是這個地方與屏東與生俱來的「悠閒」感，無違和的讓人有種想要坐在這裡放空的感覺呀～

竹籬、流水、曲塘裡的孔雀魚，池塘裡的水草蓮荷，體現了店家在環境上的細節與用心，而這樣的好空間讓人有種置身在京都的感覺。



遊客必點：菜捲、粉腸、米苔目、麻醬麵

而說到《阿里港義成伯の麵店》最最必吃的絕對非菜捲、粉腸、米苔目、麻醬麵這四樣莫屬！網友推薦一定要點「麻醬乾麵」是必點的主餐之一，麵體咀嚼起來很有口感，麻醬的香氣十足，傳統「米苔目」也很好吃湯頭甘甜有味，另一個招牌必點小菜就是「菜捲」、「粉腸」，「麻醬麵、菜捲、粉腸」就是老饕來這裡點菜的標配。重點是！《阿里港義成伯の麵店》價格居然還非常親民，一桌菜加加減減也才不到三百元，配上著美到翻天的庭園造景，簡直太佛心。

《阿里港 義成伯の麵店》

地址：屏東縣里港鄉玉田村永樂路21之5號

電話：08-7752811

營業時間：週一~週日 8:00~17:30 （週二公休）



儂編加碼：泰國高腳屋

儂編加碼一下最近也很紅的「泰國高腳屋」！從木材建築蓋起的高腳屋、花園再到餐桌上的料理都充滿泰國風情！整個也有許多小巧優美的景觀設計，讓你好像真的走進曼谷傳統高腳屋建築群中，加上炎熱天氣真的跟曼谷很像！絕對是一個踩點必去的拍照聖地！屏東人驕傲拍胸脯表示：「不用出國也能去日式庭院吃麵，到泰國高腳屋大啖泰式料理！」

【店家資訊】

住址：屏東縣內埔鄉富田村富豐路306號

電話：08-778-8819

時間：週二至週五 14:00～22:00；六日 10:00～22:00 （週一公休）

費用：入園費100元，可抵消費

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／IG@helen_no.99、@toujoursko、@kelly800928、阿里港 義成伯の麵店、IG@weng_1122



【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：屏東異國風「泰國高腳屋」景觀餐廳！不用出國就能有滿滿度假感

延伸閱讀：史上42分鐘最長煙火！屏東好熱鬧設計展接力國慶煙火，雙十連假就是要大家衝往超級南啦

延伸閱讀：屏東IG打卡新景點「職人町」！老舊宿舍重整宛如「小巴黎」美到不行