fb ig video ETtoday search mobile

屏東最美日式建築「義成伯の麵店」　麻醬麵、菜捲是招牌必點

> >

屏東除了《美菊麵店》，還有一間超美的日式麵屋你絕對不能不知道！這家隱身巷弄裡的「阿里港 義成伯の麵店」自1974年營業傳承至今已經40多年，別看他現在這麼富麗堂皇，它的前身其實是廢棄豬舍，店家花費了好大的心力才打造成現在這個的懷舊庭園的景緻，傳承三代的老麵滋味讓不少在地饕客一試成主顧，就讓儂編帶大家一看這間屏東巷弄隱藏日式麵屋的祕密吧！

傳承三代的老麵滋味

▲▼ 在地人帶路！ 屏東里港最美日式建築「義成伯の麵店」，原廢棄豬舍搖身變成超美麵屋。（圖／Bella儂儂提供）

《阿里港義成伯の麵店》已經是屏東在地的老麵店，45年前義成伯夫婦倆，為了養家糊口開始賣起傳統小吃，從一開始的點心豆花、四果冰、冬日湯圓、炒螺肉、直到後來的麻醬麵，現在由第三代傳承，延續義成伯的理念精神，將這傳統的美味繼續流傳下去，並將廢棄舊豬舍改建成日式的庭院。

▲▼ 在地人帶路！ 屏東里港最美日式建築「義成伯の麵店」，原廢棄豬舍搖身變成超美麵屋。（圖／Bella儂儂提供）

常常有顧客一坐就是整個下午的時間，不僅僅是因為料理的好吃，而是這個地方與屏東與生俱來的「悠閒」感，無違和的讓人有種想要坐在這裡放空的感覺呀～

▲▼ 在地人帶路！ 屏東里港最美日式建築「義成伯の麵店」，原廢棄豬舍搖身變成超美麵屋。（圖／Bella儂儂提供）

竹籬、流水、曲塘裡的孔雀魚，池塘裡的水草蓮荷，體現了店家在環境上的細節與用心，而這樣的好空間讓人有種置身在京都的感覺。

遊客必點：菜捲、粉腸、米苔目、麻醬麵

▲▼ 在地人帶路！ 屏東里港最美日式建築「義成伯の麵店」，原廢棄豬舍搖身變成超美麵屋。（圖／Bella儂儂提供）

而說到《阿里港義成伯の麵店》最最必吃的絕對非菜捲、粉腸、米苔目、麻醬麵這四樣莫屬！網友推薦一定要點「麻醬乾麵」是必點的主餐之一，麵體咀嚼起來很有口感，麻醬的香氣十足，傳統「米苔目」也很好吃湯頭甘甜有味，另一個招牌必點小菜就是「菜捲」、「粉腸」，「麻醬麵、菜捲、粉腸」就是老饕來這裡點菜的標配。重點是！《阿里港義成伯の麵店》價格居然還非常親民，一桌菜加加減減也才不到三百元，配上著美到翻天的庭園造景，簡直太佛心。

《阿里港 義成伯の麵店》

地址：屏東縣里港鄉玉田村永樂路21之5號
電話：08-7752811
營業時間：週一~週日 8:00~17:30 （週二公休）

儂編加碼：泰國高腳屋

▲▼ 在地人帶路！ 屏東里港最美日式建築「義成伯の麵店」，原廢棄豬舍搖身變成超美麵屋。（圖／Bella儂儂提供）

儂編加碼一下最近也很紅的「泰國高腳屋」！從木材建築蓋起的高腳屋、花園再到餐桌上的料理都充滿泰國風情！整個也有許多小巧優美的景觀設計，讓你好像真的走進曼谷傳統高腳屋建築群中，加上炎熱天氣真的跟曼谷很像！絕對是一個踩點必去的拍照聖地！屏東人驕傲拍胸脯表示：「不用出國也能去日式庭院吃麵，到泰國高腳屋大啖泰式料理！」

【店家資訊】

住址：屏東縣內埔鄉富田村富豐路306號
電話：08-778-8819
時間：週二至週五 14:00～22:00；六日 10:00～22:00 （週一公休）
費用：入園費100元，可抵消費

TEXT／Bella.tw儂儂　PHOTO／IG@helen_no.99、@toujoursko、@kelly800928、阿里港 義成伯の麵店、IG@weng_1122

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：屏東異國風「泰國高腳屋」景觀餐廳！不用出國就能有滿滿度假感
延伸閱讀：史上42分鐘最長煙火！屏東好熱鬧設計展接力國慶煙火，雙十連假就是要大家衝往超級南啦
延伸閱讀：屏東IG打卡新景點「職人町」！老舊宿舍重整宛如「小巴黎」美到不行

關鍵字：

屏東, 美食, 義成伯の麵店, 必吃, 台灣
fashion.net

熱門文章

DIOR爆款又一發！帆布做的黛妃包　奶茶、粉紅色太美妙

DIOR爆款又一發！帆布做的黛妃包　奶茶、粉紅色太美妙

試・開箱／MIU MIU聯名米妮噴少女心！波點提袋、水晶髮夾萬元有找

試・開箱／MIU MIU聯名米妮噴少女心！波點提袋、水晶髮夾萬元有找

「最美千金」穿全套GUCCI米奇！15萬元最新夯貨上身

「最美千金」穿全套GUCCI米奇！15萬元最新夯貨上身

楊冪招牌筷子腿包緊緊　背17萬香奈兒水壺包吸眼球

楊冪招牌筷子腿包緊緊　背17萬香奈兒水壺包吸眼球

最迷你的名牌包！專為AirPods打造　GUCCI復古印花、寶格麗蛇包縮小

最迷你的名牌包！專為AirPods打造　GUCCI復古印花、寶格麗蛇包縮小

劉詩詩穿VALENTINO透視洋裝大露美腿　網激讚：根本少女

劉詩詩穿VALENTINO透視洋裝大露美腿　網激讚：根本少女

44歲莎莉賽隆零脖紋！狂瘦23公斤和神級凍齡術全公開

44歲莎莉賽隆零脖紋！狂瘦23公斤和神級凍齡術全公開

鄧紫棋深V＋雙麻花辮耍辣　與Jennie大波浪「撞髮」拚最美

鄧紫棋深V＋雙麻花辮耍辣　與Jennie大波浪「撞髮」拚最美

全球最有錢的超模吉賽兒邦臣：壓力大時請停下腳步，傾聽自己的聲音

全球最有錢的超模吉賽兒邦臣：壓力大時請停下腳步，傾聽自己的聲音

BURBERRY高雄店搶先賣超Q小老鼠　周冬雨紅唇配紅包準備過年

BURBERRY高雄店搶先賣超Q小老鼠　周冬雨紅唇配紅包準備過年

ET Fashion

推薦閱讀

60歲還在當模特兒！法國奶奶Sylviane的保養之道：每天2片黑巧克力

60歲還在當模特兒！法國奶奶Sylviane的保養之道：每天2片黑巧克力

麻瓜們準備！全球首間「哈利波特」旗艦店夏天開幕　一起收養嘿美、玻璃獸

麻瓜們準備！全球首間「哈利波特」旗艦店夏天開幕　一起收養嘿美、玻璃獸

小隻女的6種心機增高術　千元價格就能穿出180逆天長腿

小隻女的6種心機增高術　千元價格就能穿出180逆天長腿

《延禧攻略2》魏瓔珞女兒光頭造型曝光！網友驚呼：千年難得小清純 巴黎男裝周／DIOR長手套成2020秋冬潮貨　南柱赫看秀變貴族公子 Hermes撞色唇膏僅售2,000元　網譏：好像積木、樂高出的？ 巴黎男裝周／彭于晏抿嘴微笑帥爆！走太前面竟「撞衫」Berluti台上模特兒 朋友轉為戀人有可能嗎？3個關鍵釐清彼此對關係的定義 職場討厭鬼都有的3大共同點！「只會推卸責任」網友狂點頭 約會必勝的5款撒嬌式　耳邊悄悄話、不經意身體接觸必學

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面