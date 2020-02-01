國外研究：嗅覺能提升安全感！男友、寶寶體香8種味道聞了瞬間療癒

你也是對香味敏感的人嗎？環境的味道、親密伴侶的體味都是影響心情的因素 ~ 國外學者研究，最能讓女性有安全感的8種味道，髮香、男性體味都上榜，你的最愛的香味又是哪一個呢？香味是觸發人們五官知覺的開關，因應不同場合、人事物而延伸出的香氛、香味更是百百種，但挑到能讓自己舒適紓壓的味道卻很難～跟著8種安全感香味指南這樣挑，讓你輕鬆紓壓解煩悶。



髮香

▲（右）《AVEDA》 Sap Moss檞香保濕系列



女性撩髮的瞬間總是特別迷人，尤其是風一吹來清新的髮香隨著空氣瀰漫，那種真的連儂編聞到都會心動！忙碌了一天，回家第一件事，就是洗個舒適的熱水澡，並將一整天的汗水頭垢通通清光光，這時洗髮精的香氣和泡泡的綿密手感，真的會讓人療癒又放鬆。

被子

躺在床上耍廢真的是人生一大享受！尤其聞著被子熟悉的氣味，聞著聞著真的會有種莫名的安心感，一點點棉絮的氣味加上洗衣精的香味，每次儂編抱著被子邊捏著被角就能瞬間睡著，就像小嬰兒的小被被一樣，被子的味道真的會讓人充滿安全感。



玩偶

每個女孩身旁一定會有一隻充滿回憶的布娃娃公仔，開心、難過抱著它們不知道為何就有滿滿的安全感 ，同時他們身上也沾滿的鼻涕和淚水 ( 喂 ~ ) 而它們身上的味道雖然沒有特殊的香氣，但卻能勾起心中滿滿的回憶，憂鬱時只要抱著它們就能感到暖心舒適。



男友體香

▲（右）《LE LABO》 BIGARADE 18 酸橙18淡香精，城市 香港



男友衣服上的氣味 ，真的會有種莫名的安心感，即使只是衣服的香氣、菸味甚至汗水體味，只要倚靠在另一半身旁，吸著對方的氣味，心中就充滿踏實感，而男友的厚實肩膀與男人味，若是加上香水做點綴，抱著他仿佛就能把一整天的辛勞拋諸腦後。



陽光、防曬乳氣味

夏天才剛離開，儂編就開始想念陽光沙灘的氣息，聞著防曬乳的味道、陽光曬在衣物、海水上的氣味，就像在告訴大腦，暫時逃離抑壓的工作環境，感受著陽光在皮膚上的溫暖吧。從嗅覺刺激全身五官達到放鬆，或許沒有任何一個味道能像陽光味一樣，讓人開心愜意！



爽身粉

想起爽身粉的氣味，就想到自己還是嬰孩時期，被父母捧在手掌心呵護的感受，一點點粉味加上一點點沐浴香氣，就像嬌嫩的皮膚留下肥皂的清甜香味，光用想像的就讓人全身飄飄然，在洗澡後抹上一點點爽身粉再搭配按摩，更能舒緩你的身心靈呢 ~



花香

▲（右）《NEOM》大理石香氛蠟燭／室內擴香



花香味一直以來都是女孩心中最迷人的氣味，不論是玫瑰或茉莉花，那種帶點甜又清新的味道，就像徜徉於充滿花香的花園中般愜意，不過想要舒緩一整天的工作煩悶，不用在家裡種花園，只要一個花香擴香就能搞定！淡雅的氣息瀰漫空間，不只包覆了五官神經，更能將你的勞累通通吹走。



沐浴香

▲（右）《AROMATHERAPY ASSOCIATES》 舒緩沐浴露，250ml／輕盈舒緩沐浴油



這個氣味，也是儂編最喜歡的氣味，有時候上班勞累，甚至心情煩悶，只要抱一個熱水澡，甚至在浴缸中加點沐浴精油，就能一掃一天的憂愁 ~ 然而除了泡澡時的療癒，喜歡淋浴的女孩，也可以挑一款自己喜歡的沐浴產品搭配使用，也能讓心情獲得滿滿的充實感與安全感（托腮）。



TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／pinterest、NEOM、AVEDA



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