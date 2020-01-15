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侯佩岑5歲兒比老公暖：「穿太短人家會看你！」暗示黃先生該送上「花鑽包」

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記者王則絲／台北報導

侯佩岑今（15日）出席法國鞋履品牌Roger Vivier 春夏新品發表會，穿戴花鑽扣飾系列亮麗登場，訪問中忍不住抱怨，5歲兒子比老公還愛管她的穿著打扮，尤其不喜歡媽媽穿太短、露出美腿，常說：「你今天穿這樣要去哪裡？」、「這樣人家會看你！」，兒子護媽心切讓侯佩岑不知該感到無奈還是暖心。

▲侯佩岑Roger vivier新品發表。（圖／品牌提供）

▲侯佩岑今日出席Roger Vivier 春夏新品發表會。（圖／品牌提供，以下同）

談到兒子，侯佩岑更加碼爆料，説兒子不只常說其他女生比較漂亮，甚至還曾問她：「媽媽有沒有寶石可以給我，我要送人？」，原來兒子是想要送給在飛機上看到的漂亮空姐！侯佩岑只好無奈回應：「你好好加油，自己買寶石送給他」，5歲孩子的童言童語實在是太可愛。

身為配件控，今日出席活動不免被Roger Vivier 春夏新品燒到，認為此次一定要入手的是鞋款！下方這雙黑色花鑽高跟鞋，從遠方就吸引了侯佩岑的注意，花鑽部分比起腳上的銀白色款式更滿、更亮眼。另外，在進店門時也被一雙水鑽涼鞋給燒到，休閒之餘還能有增高的小心機，粉色款非常適合女生，且是台灣限定色。

▲Roger Vivier 。（圖／記者王則絲攝）

▲侯佩岑Roger vivier新品發表。（圖／品牌提供）

▲Viv' Run 水鑽方扣裝飾涼鞋（台灣限定色），NT＄41,600。

情人節腳步接近，侯佩岑也不忘透過鏡頭對老公喊話：「你不太會挑禮物，所以我幫你選好了」、「謝謝黃先生」，正是今日手上的這款「花鑽方扣裝飾手提肩背包」，軟呢的材質相當柔軟又輕盈，很優雅卻十分亮眼。

▲侯佩岑Roger vivier新品發表。（圖／品牌提供）

▲侯佩岑今日看上的Viv' Cabas 花鑽方扣裝飾手提肩背包，NT＄118,200。

在挑選鞋款方面，侯佩岑認為實穿與修飾身形的功能同樣重要，所以選擇中等高度是最適合的，像是今日腳上Roger Vivier的花鑽方扣裝飾跟鞋，高度是6.5公分，修飾女性身形的效果很好，同時又不會太有壓力。侯佩岑也說：「我覺得自在的女人才會美」，穿得不舒服就會無法展現自信，且選擇經典的款式更能不退流行。

▲侯佩岑Roger vivier新品發表。（圖／品牌提供）

▲花鑽方扣裝飾跟鞋，NT＄65,200。

除了高跟鞋、晚宴鞋款，此次Roger Vivier的春夏新款也推出不少休閒款式，像下面這雙帆布鞋，有著可拆卸的「RV」字樣皮革流蘇，十分活潑俏麗，同系列的包款同樣展現刺繡工藝，製造出立體浮雕的效果。

▲Roger Vivier。（圖／記者王則絲攝）

▲Roger Vivier。（圖／記者王則絲攝）

▲Call Me Vivier 休閒鞋，NT＄32,800；Call Me Vivier 金屬方扣裝飾鏈帶包，NT＄57,900。（圖／記者王則絲攝）

休閒鞋款式中以Viv' Run系列最受消費者喜愛，輕巧又舒適，隱形內增高7.5公分，是女孩們必備的休閒心機鞋款。

▲Roger Vivier。（圖／品牌提供）

▲情人節限定系列Viv' Run 方扣裝飾休閒鞋，NT＄36,000。

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關鍵字：

侯佩岑, Roger Vivier, 2020, 春夏新品
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