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日本男生票選最愛女生髮型　馬尾第二名，冠軍讓人好想疼

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▲▼日本男生票選最愛女生髮型TOP3 。（圖／翻攝自IG）

▲男生還是喜歡柔和甜美的髮型。（圖／翻攝自IG/nyanchan22，以下同）

編輯/ Lily

新的一年想要脫單，或許換個髮型可以讓你加快進度，日本網站Love Seek向1000名單身男性做調查，讓他們從22張不同髮型的女性照片，選擇最喜愛的髮型，結果出爐讓人有點意外，各位單身女孩不妨參考一下。

▲▼日本男生票選最愛女生髮型TOP3 。（圖／翻攝自IG）

▲變化度高的及肩長度，備受好評。

第3名 及肩長度

剛好到肩膀的頭髮長度能凸顯鎖骨，更能展現一點點小性感。及肩長度兼具了短髮和長髮的優點，比起長髮更為清爽，看起來不會過於沉重，和短髮比起又更具變化，可以用頭髮造型器做出微微彎度，展現小女人的柔美氣息。

▲▼日本男生票選最愛女生髮型TOP3 。（圖／翻攝自IG）

▲輕易上手的馬尾，是很多男生心中的夢幻髮型。（圖／翻攝自IG/nozomisasaki_official）

第2名 馬尾

馬尾造型總讓男生無法抗拒，他們認為綁馬尾的女生特別可愛且有活力，很且很容易讓人聯想到初戀。馬尾人人都會綁，綁高高的感覺很活潑俏麗，低馬尾則是優雅知性，記得綁完後要拉鬆頭頂和臉頰兩側髮絲，這樣能幫助修飾小臉效果。

▲▼日本男生票選最愛女生髮型TOP3 。（圖／翻攝自IG）

▲清純的鮑伯頭讓男生無法對他說NO。（圖／翻攝自IG/aragakiyui_fanspage）

第1名 鮑伯頭

日本男生偏愛鮑伯頭，因為這樣會讓女生看起來天真無邪，像妹妹一樣需要人照顧。對女生而言，這個髮型也有不錯的減齡效果，短髮加上一點點蓬鬆內彎，讓臉型看起來更小巧立體，搭配空氣感瀏海就更可愛了。

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關鍵字：

髮型, 排行榜, 日本男生, 脫單, 女生髮型
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