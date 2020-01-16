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Stanley Ｘ Starbucks「奶油白」聯名系列台開賣　還有餐食罐超可愛

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▲Stanley Ｘ Starbucks「奶油白」聯名系列 。（圖／星巴克提供）

▲Stanley Ｘ Starbucks「奶油白」聯名系列 ，1／21在台開賣。（圖／星巴克提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

新的一年來臨，星巴克也推出首批聯名商品，是與美國知名保溫杯品牌 Stanley 的聯名系列，本次聯名系列以「奶油白」為主色，除了呼應即將結束的冬日，也以柔和的白色迎接即將到來的春日，總之白色就是萬用，簡約的線條就算用好幾年也不會退流行。

▲Stanley Ｘ Starbucks「奶油白」聯名系列 。（圖／星巴克提供）▲Stanley Ｘ Starbucks「奶油白」聯名系列 。（圖／星巴克提供）

▲STANLEY Creamy餐食罐，售價1,180元。

保溫瓶品牌Stanley由美國發明家William Stanley Jr.所創立，還獲選為美軍標準配備，使用性與耐用性都受到肯定，外型也很耐看，每次與星巴克推出聯名商品都成搶手貨，本次聯名產品包括不鏽鋼TOGO冷水杯、Creamy不鏽鋼瓶、Creamy不鏽鋼杯、Creamy GO不鏽鋼杯與STANLEY Creamy餐食罐，單價從1,150元至2,100元不等。

▲Stanley Ｘ Starbucks「奶油白」聯名系列 。（圖／星巴克提供）▲Stanley Ｘ Starbucks「奶油白」聯名系列 。（圖／星巴克提供）

▲STANLEY Creamy 不鏽鋼TOGO冷水杯，售價1,250元。

星巴克表示，Stanley 奶油白聯名系列，將在 1／21 當日各門市營業開始時間進行販售，線上門市則在 1／21 凌晨零時同步開放銷售，1／21 上市當天指定 STANLEY + STARBUCKS 聯名商品，每位顧客每次結帳，每款指定商品各限購 1 個，若有額外數量的購買需求，需重新排隊，1／22起則不受此限。

▲Stanley Ｘ Starbucks「奶油白」聯名系列 。（圖／星巴克提供） ▲Stanley Ｘ Starbucks「奶油白」聯名系列 。（圖／星巴克提供）

▲（左）STANLEY 1.4L Creamy不鏽鋼瓶，售價2,100元；（右） STANLEY Creamy GO不鏽鋼杯，售價1,380元。

關鍵字：

星巴克, Stanley, 聯名, 保溫杯, 不鏽鋼, 水壺
fashion.net

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