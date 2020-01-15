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周興哲兄弟合體PRADA「事前完全不知道」　游宇潼勸爸買包另有隱情

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DIOR微風南山期間限定概念店於今（15日）開幕，周興哲、周予天兄弟同台。（影／記者王則絲攝）

記者鮑璿安／台北報導

DIOR微風南山期間限定概念店於今（15日）開幕，請來藝人周興哲、周予天兄弟與王可元、博恩、吳卓源、梁以辰、游宇潼一同亮相，周興哲兄弟檔這回難得同台，不過一問之下雙方竟然完全不知情，「今天一起吃午餐時才知道。」

▲▼周興哲出席DIOR 2020 夏季男裝快閃店。（圖／記者張一中攝）

▲▼周興哲出席DIOR 2020 夏季男裝快閃店。（圖／記者張一中攝）

▲▼周予天出席DIOR 2020 夏季男裝快閃店。（圖／記者張一中攝）

▲▼周予天出席DIOR 2020 夏季男裝快閃店。（圖／記者張一中攝）

▲周興哲以報紙圖騰飛行員夾克搭配透明橡膠工裝靴，連哥哥周予天都想把鞋搶過來穿。（圖／記者張一中攝）

Dior於微風南山打造 2020 夏季男裝系列期間限定概念店，呈現 Dior 男裝創意總監 Kim Jones 的最新設計，店面大走侵蝕風格呼應系列單品，藝人周興哲一身全白亮相，以報紙圖騰飛行員夾克搭配透明橡膠工裝靴相當帥氣，對於這回與哥哥周予天同台，兩人先前竟是毫不知情，「剛剛一起吃午餐時聊到，才知道我們會同台。」不過這也絲毫不影響兄弟好感情，周興哲補充，「我們三兄弟都會互相換鞋、外套一起穿。」焦點回到腳上的透明鞋，周興哲大方表示，「其實我私下不太敢穿透明的鞋子，因為很懶經常亂搭配襪子。」

▲DIOR 。（圖／品牌提供）

▲DIOR 。（圖／品牌提供）

▲透明橡膠工裝靴，NT$22,000；OBLIQUE 緹花馬鞍包，NT$90,000。（圖／品牌提供）

被問及今天和弟弟周興哲的穿著誰更帥？周予天巧妙化解，「他的搭配更好看，因為造型上全白很有巧思，連我都想搶他的鞋子穿。」主題回到限定概念店，周興哲也大方表示，「有看到適合的東西就會送給女友，像是馬鞍包這類款式，時尚選經典款就不會錯。」

▲▼游宇潼出席DIOR 2020 夏季男裝快閃店。（圖／記者張一中攝）

▲游鴻明之女游宇潼最近常露面時尚場合，穿著多彩刺繡薄紗洋裝彰顯成熟氣息。（圖／記者張一中攝）

同樣受到矚目的星二代游宇潼，穿著多彩刺繡薄紗洋裝來勢洶洶，最想店內的哪款東西送給爸爸游鴻明？游宇潼打趣表示，「應該是馬鞍包，很適合爸爸的風格。」而後不打自招，「因為我也可以搶來背。」父女好感情溢於言表。

▲▼王可元出席DIOR 2020 夏季男裝快閃店。（圖／記者張一中攝）

▲王可元換上牛仔外套搭配灰色緹花帆布馬鞍包。（圖／記者張一中攝）

演員王可元這回換上牛仔外套搭配灰色緹花帆布馬鞍包，講起穿搭經頭頭是道，更自信表示自己背得很熟練，連絲質上衣的誕生年份1967都完全記下，把演員台詞功底發揮至極，而後王可元也不忘開包看看裡面裝了什麼，「我覺得這款馬鞍包尺寸剛好，因為行動電源一定要帶，不然會沒辦法叫車回家。」逗趣模樣令現場陷入大笑。

▲▼吳卓源出席DIOR 2020 夏季男裝快閃店。（圖／記者張一中攝）

▲▼梁以辰出席DIOR 2020 夏季男裝快閃店。（圖／記者張一中攝）

▲▼博恩出席DIOR 2020 夏季男裝快閃店。（圖／記者張一中攝）

▲（依序）吳卓源、梁以辰、博恩亮相DIOR微風南山期間限定概念店。（圖／記者張一中攝）

吳卓源、梁以辰、博恩這回也現身快閃店，吳卓源以格紋披肩斗篷大露修長美腿順便自嘲，「我也只有腿可以露，穿這樣中性的短褲非常適合我。」梁以辰則運用若隱若現的透明圓點紗裙吸引大眾視線，她提到，「最近一個月內瘦了4、5公斤，全靠教練的『激怒法』，『那麼胖了還吃？』就會讓我很專注減肥。」而鮮少亮相時尚場合的博恩，聊起時尚毫不遜色，飛行員夾克搭配透明高筒鞋，這回閉口不談政治照樣吸睛。

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關鍵字：

DIOR, 周興哲, 周予天, 王可元, 博恩, 吳卓源, 梁以辰, 游宇潼, 微風南山, 期間限定, 概念店
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