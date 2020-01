陳立農飛巴黎　準備收LV只送不賣的「時鐘」

▲陳立農穿著LV運動裝飛往巴黎。(圖/品牌提供,以下同)

記者林明瑋 / 台北報導

LOUIS VUITTON(路易威登)的2020秋冬男裝秀將於巴黎登場,19歲的陳立農受邀前往看秀,他手拎旅行袋,在IG上po出帥照表示,「很開心受邀出席LV 2020秋冬男裝秀,開啓我全新時尚旅程。」這次LV男裝秀的邀請函是一個真的「時鐘」,這項很有意思的非賣品,等陳立農到巴黎就能收到了。

▲陳立農穿的上衣59,500元、褲50,500元、鞋37,200元。



▲Monogram Legacy Keepall Wavy,85,000元。

陳立農2018年因為大陸綜藝節目《偶像練習生》出道爆紅,人氣不停攀升,去年6月跟著dunhill初體驗巴黎男裝周,隔了半年又被LV相中,前往巴黎看秀,昨天(1/14)他一身休閒裝扮現身桃園機場,穿著波斯地毯提花運動上衣與長褲,內搭白色高領,腳踩LV Trainer 運動鞋,造型舒服又有型,很適合搭機。

▲LV的2020秋冬男裝秀邀請函,是一個真實的鐘,座位卡則是時鐘圖案。(圖/翻攝Virgil Abloh IG)



▲時鐘裝在印有V字樣的紙盒裡,準備發送給受邀看秀的賓客。

他手上提著的Monogram Legacy Keepall Wavy旅行袋,是LV男裝創意總監Virgil Abloh從品牌經典作品著手,加入新元素的作品,陳立農的包包是從Keepall旅行袋而來,鑰匙袋改以金屬鍊掛在提把上,中央兩條皮帶是歪曲的,沒有乖乖放直,很有個性。

在 Instagram 查看這則貼文 @virgilabloh 分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 12 日 上午 3:45 張貼

▲LV男裝秀的時鐘邀請函,指針逆跳。(圖/翻攝Virgil Abloh IG)

時裝秀邀請函也是可以發揮創意之處,不一定要是紙卡,可以是任何形式,LV 2020男裝玩很大,送到賓客手上的是一座真的時鐘,時標全為LV Logo,再仔細看,指針是「逆時跳」,這是Virgil Abloh執掌LV男裝的第4場秀,他透露系列主題為「Heaven on Earth」,時鐘代表的是時間,並舉出俗諺「a broke clock is right twice a day...」(就算是壞掉的鐘,一天也會準確兩次,意為湊巧、運氣好,也有可能成功),會如何反應在服裝上,台灣時間明晚9點半便能知道答案。

▲Virgil Abloh秀出一雙毛毛鞋,可能是2020秋冬系列的單品。