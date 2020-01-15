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陳立農飛巴黎　準備收LV只送不賣的「時鐘」

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▲LV 2020春夏男裝秀 陳立農。（圖／品牌提供）

▲陳立農穿著LV運動裝飛往巴黎。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 台北報導

LOUIS VUITTON（路易威登）的2020秋冬男裝秀將於巴黎登場，19歲的陳立農受邀前往看秀，他手拎旅行袋，在IG上po出帥照表示，「很開心受邀出席LV 2020秋冬男裝秀，開啓我全新時尚旅程。」這次LV男裝秀的邀請函是一個真的「時鐘」，這項很有意思的非賣品，等陳立農到巴黎就能收到了。

▲LV 2020春夏男裝秀 陳立農。（圖／品牌提供）

▲陳立農穿的上衣59,500元、褲50,500元、鞋37,200元。

▲LV 2020春夏男裝秀 陳立農。（圖／品牌提供）

▲LV 2020春夏男裝秀 陳立農。（圖／品牌提供）

▲Monogram Legacy Keepall Wavy，85,000元。

陳立農2018年因為大陸綜藝節目《偶像練習生》出道爆紅，人氣不停攀升，去年6月跟著dunhill初體驗巴黎男裝周，隔了半年又被LV相中，前往巴黎看秀，昨天（1/14）他一身休閒裝扮現身桃園機場，穿著波斯地毯提花運動上衣與長褲，內搭白色高領，腳踩LV Trainer 運動鞋，造型舒服又有型，很適合搭機。

▲LV 2020春夏男裝秀 陳立農。（圖／翻攝Virgil Abloh IG）

▲LV 2020春夏男裝秀 陳立農。（圖／翻攝Virgil Abloh IG）

▲LV的2020秋冬男裝秀邀請函，是一個真實的鐘，座位卡則是時鐘圖案。（圖／翻攝Virgil Abloh IG）

▲LV 2020春夏男裝秀 陳立農。（圖／翻攝Virgil Abloh IG）
▲時鐘裝在印有V字樣的紙盒裡，準備發送給受邀看秀的賓客。

他手上提著的Monogram Legacy Keepall Wavy旅行袋，是LV男裝創意總監Virgil Abloh從品牌經典作品著手，加入新元素的作品，陳立農的包包是從Keepall旅行袋而來，鑰匙袋改以金屬鍊掛在提把上，中央兩條皮帶是歪曲的，沒有乖乖放直，很有個性。

▲LV男裝秀的時鐘邀請函，指針逆跳。（圖／翻攝Virgil Abloh IG）

時裝秀邀請函也是可以發揮創意之處，不一定要是紙卡，可以是任何形式，LV 2020男裝玩很大，送到賓客手上的是一座真的時鐘，時標全為LV Logo，再仔細看，指針是「逆時跳」，這是Virgil Abloh執掌LV男裝的第4場秀，他透露系列主題為「Heaven on Earth」，時鐘代表的是時間，並舉出俗諺「a broke clock is right twice a day...」（就算是壞掉的鐘，一天也會準確兩次，意為湊巧、運氣好，也有可能成功），會如何反應在服裝上，台灣時間明晚9點半便能知道答案。

▲LV 2020春夏男裝秀 陳立農。（圖／翻攝Virgil Abloh IG）

▲Virgil Abloh秀出一雙毛毛鞋，可能是2020秋冬系列的單品。

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