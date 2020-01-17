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家裡秒變居酒屋！　日本「無煙串燒烤肉機」不到2千元療癒心靈

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▲THANKO串燒烤肉機。（圖／翻攝THANKO官網）

▲THANKO串燒烤肉機，在家也能簡單烤出串燒。（圖／翻攝THANKO官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

有時下班回家很累，想吃個串燒配啤酒療癒一下，去居酒屋所費不貲，只想好好宅在家，日本THANKO推出一款「無煙串燒烤肉機」，看起來超威風，只要把食物串成一串，機器就回沿著中央的電熱管，用華麗的旋轉方式把肉烤熟，在家也有居酒屋串燒的享受，想來就很療癒。

▲THANKO串燒烤肉機。（圖／翻攝THANKO官網）

其實這款烤肉機在網路上已經引起不少討論，還在1月初於日本名主持人「貴婦松子」的節目上亮相過，只要事先準備好肉串，隨時都可以犒賞一下自己，在晚上吃個宵夜也不怕卡路里爆表（除非吃兩三輪啦！），使用方式也非常簡單，只要將肉串插入機台中，打開電源開關就行了。

▲THANKO串燒烤肉機。（圖／翻攝THANKO官網）

其控制盤上也有顯示電源的燈號，但熱度無法調整，因為肉串會隨著中心旋轉，若想要烤熟一點只要多等幾分鐘就行了，此外還能選擇時間長度，不需要時時顧火，時間到了電源自動關閉，也能避免喝茫了忘記關開關喔。

一次最多可烤10支肉串，且在購買時還會附贈10支金屬製的串籤，除了幫助導熱讓食物內部更快熟之外，也不需要一直購買竹籤的消耗品，省錢又環保。而主打無煙的功能也令人相當心動，這樣在家烤肉就不會煙霧彌漫，擔心家具也沾染到味道啦。

▲THANKO串燒烤肉機。（圖／翻攝THANKO官網）

「無煙串燒烤肉機」預定1月下旬在日本正式開賣，之前也提供預購服務，不過現在終於可以不用等這麼久啦！售價為6,280元日幣，折合台幣約1,700元，是不是有點心動？快請近期要去日本的家人朋友買起來！

《ETTODAY提醒您理性飲酒，喝酒不開車，開車不喝酒》

關鍵字：

THANKO, 串燒, 居酒屋, 串燒機, 家電, 趣味家電
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