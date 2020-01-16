風.LUXURY／LVMH集團杜拜辦鐘錶周　寶格麗全球最小陀飛輪女錶吸睛

▲LVMH集團於杜拜寶格麗酒店舉辦為期3天的鐘錶周活動。（圖／LVMH提供）

記者陳雅韻／綜合報導

網路資訊變化快速，古老傳統的鐘錶業也得動起來，接受新的刺激、注入新的思維，從近兩年錶展版圖的變化即可領略。積極投資Watches & Jewelry 鐘錶與珠寶事業體的精品龍頭LVMH集團，將每年1月於日內瓦舉辦的鐘錶周移師杜拜舉辦為期3天的展覽。

▲LVMH強化企業形象舉辦首屆杜拜鐘錶周。（圖／LVMH提供）

甫落幕的首屆LVMH杜拜鐘錶周，選在自家杜拜寶格麗飯店展出寶格麗（BVLGARI）、宇舶錶（Hublot）、泰格豪雅（TAG Heuer）、真力時（Zenith）新品，強化企業形象，當然在4月30日登場的的瑞士巴塞爾鐘錶大展也不缺席，連發傑作搶客。

▲寶格麗推出搭載全球最小的陀飛輪機芯的SERPENTI SEDUTTORI TOURBILLON 白K金陀飛輪鑽錶，4,800,000元。（圖／寶格麗提供）

寶格麗打造最小陀飛輪女錶

結合頂尖珠寶與鐘錶工藝，寶格麗發表蛇首造型的Serpenti Seduttori 陀飛輪腕錶，內載全球最小的陀飛輪機芯BVL150，印證品牌「機能隨形」的設計概念，陀飛輪處特別採用藍寶石水晶後蓋，凸顯精巧的陀飛輪裝置。

▲Hublot首度搭配一體成形鍊帶的Big Bang UNICO 42 mm黑色陶瓷錶。（圖／Hublot提供）

Hublot經典錶首搭鍊帶慶15歲

以橡膠錶帶設計深植人心的Hublot，首度為問世15周年的經典錶款Big Bang搭載一體化金屬錶鍊，錶殼也同步進行全新設計，才能讓錶徑的腕錶戴起來舒適，共有黑陶瓷、皇金與鈦金屬材質3種版本。

▲Zenith推出搭載Elite自動上鍊機芯的DEFY Midnight女錶。（圖／Zenith提供）

Zenith星空錶點亮女錶勢力

今年Zenith首發DEFY Midnight女錶，錶徑36mm，面盤為亮面處理的藍色或灰色以及珍珠母貝3款，點綴點點星辰圖案與11顆明亮式切割的鑽石時標，如同暗夜中的閃亮星星，每款錶附3條彩色錶帶供自行更換，滿足女性穿搭需求；而內部裝載Elite自動上鍊機芯，將成為品牌主力機械女錶。

▲TAG Heuer Carrera 160週年銀色限量版腕錶，約212,000元。（圖／TAG Heuer提供）

同場加映TAG Heuer

TAG Heuer雖然名列杜拜鐘錶周之列，但實際未展出錶款，僅預告今年是品牌160周年，將有一系列慶祝之作。第一波是以創立年分1860為限量數字的Carrera 160周年銀色限量版腕錶，承襲60年代Heuer Carrera系列計時碼錶外型，但錶徑增大至39mm，另一變化是時分針採更有稜角的立體設計，而內載自製Calibre Heuer 02機芯，因此小秒盤由原創的9時改至6時位置。