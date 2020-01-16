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真的能聞到薰衣草香！「再見梵谷－光影體驗展」6公尺巨幕「像走入畫中」

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▲▼2020必朝聖數位藝術展！《再見梵谷－光影體驗展》曾在全球50城市巡迴，吸引超過600萬人次。（圖／JUSTLIVE 就是現場提供）

▲《再見梵谷－光影體驗展》信義區登場。（圖／JUSTLIVE 就是現場、新光三越提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

巡迴全球超過 50 個城市、累積超過 600 萬參觀人次紀錄的「再見梵谷－光影體驗展」，在2020年一開始，就選定台北信義區正式展出，透過現代科技，重新詮釋荷蘭後印象派名畫家梵谷的多款作品，環狀與片狀分布的動態螢幕，邀請觀展人席地而坐，感受身在梵谷的畫中。

▲▼2020必朝聖數位藝術展！《再見梵谷－光影體驗展》曾在全球50城市巡迴，吸引超過600萬人次。（圖／JUSTLIVE 就是現場提供）

近年沉浸式的藝術觀賞體驗蔚為風潮，展覽使用 40 多台高畫質投影機搭配影院級環繞聲效，結合最高達 6 公尺的巨型螢幕，搭建成目不暇給的絕美空間，把梵谷的《向日葵》、《星夜》、《麥田群鴉》等 3000 幅作品與珍貴手稿轉作動態影像，讓民眾用不同的方式欣賞畫作。

▲▼《再見梵谷－光影體驗展》。（圖／KKLIVE）

隨著梵谷的畫作在螢幕上流動，展區搭配梵谷同時期的李斯特、韋瓦第、舒伯特、巴哈等大師經典樂章作為陪襯；更驚喜的是，隨著梵谷的創作生涯演進，在陸續遊歷荷蘭、亞爾、聖雷米和奧維小鎮的同時，現場將散發出不同的香氣，分為前中後調。前調有柑橘、青草等較清新的味道，中調為薰衣草、鼠尾草的花香調，到了後調則是較溫暖的木頭、麝香與琥珀氣味。

▲▼《再見梵谷－光影體驗展》。（圖／KKLIVE）

除了2大主要投影展區之外，另規劃「認識梵谷」靜態展示區，介紹梵谷 13 件最膾炙人口的作品，另還陳列出「亞爾的臥室」空間，重現梵谷生前最後2年的創作時光，步出展場前還有「繪畫區」，將透過投影方式教授素描技法，並提供畫架和紙筆，讓大人小孩一起互動臨摹。

▲▼《再見梵谷－光影體驗展》。（圖／KKLIVE）

▲▼2020必朝聖數位藝術展！《再見梵谷－光影體驗展》曾在全球50城市巡迴，吸引超過600萬人次。（圖／JUSTLIVE 就是現場提供）

《再見梵谷－光影體驗展》台北場從1／15至4／5止，於新光三越信義新天地 A11 館六樓展出，過年期間不休展，全票360元，優惠票180元至340元。

關鍵字：

梵谷, 梵谷展, 再見梵谷－光影體驗展, 新光三越, 信義
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