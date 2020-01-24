零廚藝救星出現！加一匙「黃金貝」　燙青菜變華麗佳餚

▲胡媽媽灶腳頂級黃金貝醬的用量是干貝醬的3倍。（250g±10g/罐）x6，原價2,880元，特價1,880元。點我購買。

時尚中心／台北報導

過年總費心準備年菜，對於平日忙於工作或對零廚藝的人而言，其實壓力不小，只能向餐廳或飯店預定年菜，但飯店大菜也會吃膩，不如備好胡媽媽灶腳的頂級黃金貝醬、干貝醬、瑤柱金絲或野生小卷醬變化各種菜色，以最簡單的燙青菜為例，只要加進一匙，立刻變身華麗菜色，輕鬆端上桌與家人共享美味佳餚。

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▲胡媽媽灶腳黃金貝（250g±10g/罐）x6，原價2,880元，特價1,880元。點我購買。

來自澎湖的胡媽媽灶腳，醬料特色是用料新鮮且實在，不含防腐劑，當中最頂級的黃金貝醬，干貝的用量是干貝醬的3倍，每一口都能吃到完整干貝，無論作為吃港點的佐醬、或入蘿蔔糕拌炒、醬燒豆腐、醬炒花枝或蝦仁等菜色，都無須傷腦筋調味，每一口都能感受奢華的鮮甜海味，因此成為送禮自用兩相宜的熱門選擇。

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▲胡媽媽灶腳瑤柱金絲3罐原價1,440元，特價1,188元。點我購買。

胡媽媽灶腳佐醬不僅是年節期間變出佳餚的秘密武器，其實不少上班族已在公司冰箱，備有一罐喜愛的口味，隨時幫便當加菜，包括干貝醬、加入金華火腿與馬友魚的瑤柱金絲、以及友滿滿整隻小卷的野生小卷醬，各有擁護者，隨時加入一匙拌飯或拌麵，都好吃極了！

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▲胡媽媽灶腳野生小卷醬3罐原價890元，特價688元。點我購買。