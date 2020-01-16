難怪瘦不下來！最容易踩的「5個」發胖地雷，第4個真的長知識

▲這些微不足道的小事，全都是發胖原因。（圖／Unsplash，以下同）

編輯 / Lily

減肥是女生們的終身志業，除了維持運動習慣和控制飲食外，生活中更有許多發胖地雷，這些不好的習慣讓你一年增加2公斤，幾年下來身形就走樣，難怪怎麼都瘦不下來，看看以下的壞習慣你犯了幾個呢？





#習慣用大碗吃飯

根據研究指出，習慣用大碗吃飯的人比較容易吃過量，因為大碗會讓食物看起來很少，腦部會誤判你吃的東西還不夠，因此讓你吃下更多食物。

食物。



#喜歡重口味

想變瘦就得留意清淡飲食，食物勾芡或是加入過多醬料都會容易讓你發胖，像是沙拉中的凱薩醬或千島醬，吃火鍋時的沙茶醬，這些全都是會讓你發胖的地雷。





#三餐不定時

可能日常作息晚睡晚起，導致三餐不固定，有時候沒食慾，但一餓起來又會吃很多，這樣的飲食習慣不僅會搗亂你的生理時鐘，久而久之也可能會演變成慢性疾病。



#攝取過量的「健康油脂」

有時候發胖的陷阱就是「健康油脂」，要知道雖然攝取對身體有益，但是它熱量其實不低，若吃過量更讓你有機會變胖，因此像是酪梨油、椰子油和橄欖油都要適量。

#處在高壓緊繃情緒

長時間處在高壓情緒下，更容易讓腹部脂肪堆積，進而讓大腦產生想吃食物的念頭，這也就是為什麼很煩躁的時候，會想用大吃來洩憤。

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