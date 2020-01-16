男神王柏傑太懶做保養　「抬頭紋」成最大致命傷

▲王柏傑擔任雅詩蘭黛概念店一日店長，同時分享他的保養心法。（圖／品牌提供、翻攝自王柏傑FB）

記者曾怡嘉 / 台北報導



王柏傑受邀為雅詩蘭黛遠東百貨A13概念店一日店長、他分享被美妝品牌邀約很訝異驚喜，笑稱以前仗著年輕不保養，某次拍戲的投資方居然想贊助他去打抬頭紋，這才發現保養重要性，開始使用護膚品。

▲王柏傑人氣直線上升，成為新一代男神。（圖／翻攝自IG/pochiehwang，以下同）

身為男神，其實也和一般男生一樣，平常下戲回家就卸妝洗臉，心情好再抹點化妝水和乳液，通常10分鐘內就能搞定，只要擦了就代表過關。他也誠實招認最多一個月敷一次面膜，除非有重要活動才會積極做保養。

▲抬頭紋在他臉上也不減帥度。

30歲的他最在意臉上紋路，也坦承不是細紋而是皺紋，雖然只是歲月痕跡，但仍會加強緊緻和V臉的護理，維持鏡頭前的最佳狀態。

▲《罪夢者》中，精壯的身材讓人眼睛一亮。

前一陣子運動過頭，導致左肩拉傷，運動停滯兩個月讓身上的肌肉變成了脂肪，為了控制身形，他開始控制飲食，像是盡量吃清淡、每天喝水2000cc和晚上不吃澱粉，他強調多喝水對身體好，而且真的會變瘦。

被問到最欣賞哪種女生？他偏好淡妝，第一眼會看女生的嘴唇，認為女生擦了口紅就會有變成女人的感覺，淡妝搭上紅唇就很迷人。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App