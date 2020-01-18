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年前先換上招財、好人緣指彩！2020新春美甲3大開運代表色

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▲2020新春美甲3大開運代表色。（圖／品牌提供）

▲愛做指彩的女孩，年前快幫指甲換上開運色彩迎接新的一年。（圖／品牌提供，以下同）

記者張毓容／台北報導

令人歡欣又期待的農歷新年倒數中，你可能買了新衣新鞋、換好了亮眼新髮型，但你的指彩造型準備好了嗎？專業沙龍美甲品牌OPI公布2020新春開運美甲必備3大指彩色系，包括代表喜慶與好運的經典紅、象徵招財的流沙金以及幫助招來正桃花、好人緣的茱萸粉，還在煩惱換上什麼新指彩的你，快來利用開運色彩，從指尖開始注入好運吧！

經典紅：好運連連助開運

招喜氣、充滿正能量氛圍的開運經典紅，除了單擦外，亦可利用霧面效果、與金色、灰色作乾刷、點綴或是跳色等變化打造截然不同的指尖風情，不僅能完美顯白、襯托膚色，更能增添個人氣場運勢、為整體造型帶來畫龍點睛的效果。

▲2020新春美甲3大開運代表色。（圖／品牌提供）

▲2020新春美甲3大開運代表色。（圖／品牌提供）

▲OPI 如膠似漆類光繚指甲油，# ISLN25紅蘋果，15ml，NT$680；THREE 魅光指彩，#109，NT$600。

流砂金：財源滾滾喜迎金

散發璀璨奢華氣息、耀眼奪目的招財金色系指尖，稍稍點綴就能讓指尖充滿節慶氣息，即刻成為全場焦點，同時強勢為新的一年迎入財神！不喜歡過於招搖的人，也可用金色系與裸色、乳白色等淡雅色調搭配，打造優雅簡約又不失閃耀奪目的指尖風情。

▲2020新春美甲3大開運代表色。（圖／品牌提供）

▲2020新春美甲3大開運代表色。（圖／品牌提供）

▲OPI指甲油，# NLU23 愛丁堡薯蓉口味，15ml，NT$480；ORBIS 釉色光甲彩，#星，NT$230。

茱萸粉：招桃花、好人緣的唯美系

清新柔美的淡粉色系，除了幫助打造指尖粉嫩好氣色外，粉色所帶有的清新溫柔感，更能幫助拉近距離感、提升桃花運；同時，可透過搭配簡單的法式線條，或以亮片打造漸層美甲變化，用溫柔唯美的指尖開啟充滿好人緣的2020年。

▲2020新春美甲3大開運代表色。（圖／品牌提供）

▲2020新春美甲3大開運代表色。（圖／品牌提供）

▲CHANEL 時尚恆采指甲油，#739度假洋裝，13ml，NT$880；OPI 如膠似漆類光繚指甲油，15ml，NT$680。

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關鍵字：

美甲, 指彩, 2020, 新春, 新年, 開運, 財運, 招財, 好人緣, 招桃花, 好運, 開運色
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