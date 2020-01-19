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新春居家佈置使用「單品點睛術」49元起搞定　免花大錢氣氛佳

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▲鼠年新春居家佈置。（圖／IKEA、生活工場提供）

▲鼠年新春居家佈置，把握單品點睛術就能很輕鬆。（圖／IKEA、生活工場提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

農曆年即將到來，要怎樣讓居家感染春節氣息？其實不用費盡心思妝點，只要掌握幾個關鍵單品，就能讓家輕鬆有年味，IKEA推出全新SOLGLIMTAR新春系列，包含精緻的窗花及春聯，還有應景的燈籠裝飾燈，餐具、桌巾、門墊等各式家飾品，單品售價49元起無負擔過好年；生活工場也推出鼠年造型家飾，可愛模樣也很吸睛。

善用抱枕
客廳與起居室的中心就是沙發，而抱枕就是主宰沙發風格的關鍵單品，想要為家添喜氣，換上大紅抱枕，整個氣氛就會完全不同，選擇可以更換清洗的抱枕套，過完年後就可收起不佔空間，之後還能再次拿出來使用，CP值相當高。

▲鼠年新春居家佈置。（圖／IKEA、生活工場提供）

▲鼠年新春居家佈置。（圖／IKEA、生活工場提供）

▲SOLGLIMTAR 靠枕，售價249元。（圖／IKEA提供）

應景佈置
春節最傳統的應景佈置就是春聯，若覺得春聯與自家裝潢不太搭配，建議也可從價格不高的小裝飾入手，像是很喜氣的糖果罐、或是小燈泡與燈籠等應景的小點綴，在購買前須先考量收納，最好不要買尺寸太大或無法收摺的裝飾物品。

▲鼠年新春居家佈置。（圖／IKEA、生活工場提供）

▲SOLGLIMTAR附蓋萬用罐，售價399元。（圖／IKEA提供）

▲鼠年新春居家佈置。（圖／IKEA、生活工場提供）

▲SOLGLIMTAR 窗戶裝飾品，售價49元。（圖／IKEA提供）

▲鼠年新春居家佈置。（圖／IKEA、生活工場提供）

▲SOLGLIMTAR門飾 3件組，售價69元。（圖／IKEA提供）

實用單品
春節的實用色就是大紅色，建議可購買平常也能使用的紅色單品，這樣就不用煩惱年後再更換佈置的功夫，無論是從家居或是居家單品著手，鎖定「平常也能使用」的概念購物就沒問題。

▲鼠年新春居家佈置。（圖／IKEA、生活工場提供）

▲SOLGLIMTAR 桌巾，售價499元。（圖／IKEA提供）

▲鼠年新春居家佈置。（圖／IKEA、生活工場提供）

▲LIDHULT lejde 紅棕色三人座沙發，售價24,900元。（圖／IKEA提供）

▲鼠年新春居家佈置。（圖／IKEA、生活工場提供）

▲SOLGLIMTAR 門墊，售價149元。（圖／IKEA提供）

同場加映：生活工場「鼠年玩偶」應景兼療癒
另一居家通路生活工場，也針對即將來臨的鼠年，推出應景的鼠年造型商品，其人氣商品低反彈地墊與抱枕系列，配合金鼠年推出超萌系的黃金鼠造型，可愛的啾咪表情，吸睛又實用；同系列還有低反彈枕及暖手抱枕，可做為靠枕、靠墊與午睡枕，單價從680元至980元不等。

▲鼠年新春居家佈置。（圖／IKEA、生活工場提供）

關鍵字：

春節, 佈置, 居家, IKEA
fashion.net

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