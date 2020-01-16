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女孩們吃起來！海苔能養顏美容，營養價值更打趴蔬菜

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▲▼女孩們吃起來！多吃海苔養顏美容 。（圖／翻攝自IG）

▲海苔營養價值高，更是瘦身時的好夥伴。（圖／翻攝自IG/lovely_szi）

時尚中心／綜合報導

爽脆可口的海苔，總讓人一片接著一片停不下來，它不只口感好，更富含豐富維生素、礦物質和膳食纖維，日本醫學博士更指出，每天吃1大片海苔，幫助維持健康還兼養顏美容。

海苔是以生鮮紫菜為原料製成的加工食品，生長在海邊岩石上，充分吸取海水中精華，因此富含多種維生素與礦物質，有「岩礁珍寶」之名。

紫菜經過烘乾、調味和烤乾等步驟，才會變身為市面上的海苔，供消費者食用。就營養價值來說，它不只脂肪含量低，熱量也極低，可說是十分健康的零食呢！ 

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▲Her和她海苔。（圖／公關照）

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食用海苔有以下幾個好處，含膳食纖維能幫助腸道蠕動，增加飽足感；內含鉀成分能維持體內鈉鉀離子平衡；豐富鈣梨子能維持骨骼、牙齒發育健康；維生素A能保健眼睛，葉酸更是有助於紅血球形成。

海苔更是食物的魔法師，任何食物搭上海苔都能變得很好吃，將小菜、辣醬、涼拌蔬菜包進去，就能化身美味的韓式飯捲，又或是放入小黃瓜、煎蛋、肉鬆等食材也能製成日式壽司，超簡單步驟就能讓料理變得超對味。

洪城郡岩烤酥脆海苔，來自韓式的道地好滋味，共推出岩鹽和泡菜兩種口味，前者有著橄欖油和茶葉的香氣，後者有著微辣的口感，都能讓人好開胃。

▲Her和她海苔。（圖／公關照）

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農曆年前忙著送禮、準備年貨，工作滿檔又要抽空採買，時間很難軋，「Her和她」深知這點，開闢年味禮盒專區」，超限量嚴選禮盒，都是送人展現好品味、收到絕不會想轉送的好物，直接下單輕鬆又省時。

▲▼女孩們吃起來！多吃海苔養顏美容 。（圖／品牌提供）

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▲▼女孩們吃起來！多吃海苔養顏美容 。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

海苔, 營養, 養顏美容, 健康, 飲食, 過年, 鼠年, 新年, 伴手禮, 年菜, 禮盒, 2020
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