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巴黎男裝周／Off-White街頭男孩變優雅紳士　西裝袖口挖洞秀小心機

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▲▼ 巴黎2020秋冬男裝周Off-White 。（圖／達志影像／美聯社）

▲Off-White昨於巴黎發表2020秋冬男裝，服裝線條更柔和，風格更優雅。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳雅韻／綜合報導

高端潮牌Off-White昨於巴黎男裝周發表2020秋冬系列，設計師Virgil Abloh將主題訂為颶風警報，這個事前警告果然讓時尚潮人們大為驚豔，由踢踏舞舞者開場，帶進穿著Oversize但風格穩重西裝的男模，傳達明確訊息「男孩長大了」！

▲▼ 巴黎2020秋冬男裝周Off-White 。（圖／達志影像／美聯社）▲▼ 巴黎2020秋冬男裝周Off-White 。（圖／達志影像／美聯社）

▲西裝或大衣下，搭配鏤空設計的鑽石箭頭標誌衫。（圖／達志影像／美聯社）

因健康因素去年缺席巴黎秀的Virgil Abloh，重返秀場暢談設計理念，他談到澳洲野火、美伊戰事等天災人禍，他相信樂觀面對勝過悲觀，因此選擇在自己擅長的領域繼續前行，他認為現在的自己與剛出道當設計師大不同，不斷前行轉變。

▲▼ 巴黎2020秋冬男裝周Off-White 。（圖／達志影像／美聯社）▲▼ 巴黎2020秋冬男裝周Off-White 。（圖／達志影像／美聯社）

▲明亮的西裝也有小心機，袖口採挖洞設計。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 巴黎2020秋冬男裝周Off-White 。（圖／達志影像／美聯社）▲▼ 巴黎2020秋冬男裝周Off-White 。（圖／達志影像／美聯社）

▲Off-White不能缺少Logo襯衫與衛衣。（圖／達志影像／美聯社）

2020秋冬的Off-White的確很不同，線條變得更柔，風格也從街頭感男孩蛻變成優雅男子，但仍有令人驚喜的小心機，例如西裝裡搭配採鏤空設計的招牌鑽石箭頭衫，或是賦予西裝明亮大膽的紅色、綠色，且袖口還有挖洞設計；外套也有不少亮眼單品，包括栗子色的皮革外套、帶衝突感的蓬袖絲質夾克，以及一派閒適的斗篷，令人印象深刻。

▲▼ 巴黎2020秋冬男裝周Off-White 。（圖／達志影像／美聯社）▲▼ 巴黎2020秋冬男裝周Off-White 。（圖／達志影像／美聯社）

▲皮衣外套與斗篷輪廓，令人印象深刻。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字：

巴黎男裝周, Off-White
fashion.net

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