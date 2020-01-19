頭髮太整齊反而顯臉大？剪出周邊小碎髮，直接修飾成完美V型臉

頭髮剪得好相當重要，好的髮型不僅可以修飾臉部線條、還可以針對臉部缺點剪出最修飾的小臉碎髮！看看下圖小姐姐，明明臉長是一樣的、但是剪出碎髮之後，在視覺上就顯得臉短了一截，臉型更精緻！

剪了碎髮顯臉小的例子還有這一位小姐姐，多了瀏海的碎髮線條，修飾臉型線條、讓臉看起來就是小了一圈！

除了碎髮之外，加上瀏海一起更具修飾感！這位小姐姐剪了瀏海、兩側碎髮之後，臉型也是小了一圈！一起看看針對不同臉型最修飾的「小臉碎髮剪」吧！

針對「顴骨」修飾的碎髮剪

針對顴骨進行修飾的碎髮剪，長度建議剛好蓋過顴骨，加上外翻的線條、在視覺上就可以修飾突出的顴骨線條，讓臉型更順暢，另外也可以弱化顴骨的稜角感，讓臉型更柔和。

針對「臉長」修飾的碎髮剪

針對臉長修飾的碎髮，建議剪在正中間瀏海的部分，剪一點點碎髮般的胎毛瀏海可以縮短臉長、弱化長臉感，另外也顯得臉型更精緻！

針對「下顎」修飾的碎髮剪

如果是下顎線條、下顎角較明顯的話，建議在鬢角剪出碎髮最修飾臉型，平時整理也不會太難，只要用離子夾夾出一個弧度，綁起頭髮、或是將頭髮塞耳後一樣有小臉感。

針對「圓臉、圓下巴」修飾的碎髮剪

如果是針對圓臉、圓下巴的修飾的話，則需要針對整個額頭的輪廓剪出小臉碎髮，從額前瀏海、顴骨兩側一路延伸到鬢角，順著臉型剪出修飾感的線條最修飾，也可以拉長下巴線條，讓臉型更纖瘦。

文／美人圈 圖／翻攝自IG@lee_eun_ch、@hair_go、@stylist_dongmi、@ch.kbr9185、@mini_0323

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