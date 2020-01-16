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HERSHEY’S台灣限定可可95元！與niko and ...失心瘋聯名「水滴抱枕必收」

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▲niko and ...。（圖／品牌提供）

▲生活複合型態品牌niko and ...與HERSHEY’S展開跨界聯名讓你買到也喝到。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

美國知名巧克力品牌HERSHEY’S近年不斷與各方產生跨界合作，這次的聯名對象就是生活複合型態品牌niko and ...，直接以可愛的水滴巧克力形狀注入居家、生活等19款商品中，還推出台灣限定熱可可，讓你買得到也喝得到，巧克力控手刀衝！

▲niko and ...。（圖／品牌提供）

▲niko and ...。（圖／品牌提供）

▲水滴巧克力抱枕，NT$780。（圖／品牌提供）

niko and ... × HERSHEY’S針對即將到來的情人節推出聯名商品，1月16日起就能搶先買到，此次聯名將HERSHEY’S品牌LOGO與經典水滴巧克力印在商品上，並以巧克力形狀為雛形製作，包含多樣生活小物與居家裝飾共19款商品，以咖啡色、藍白色調為主相當療癒。其中像是水滴巧克力和餅乾巧克力為雛形製作的兩款抱枕，軟綿綿的觸感與可愛造型，能陪伴你度過冬日慵懶的居家時光。

▲niko and ...。（圖／品牌提供）

▲niko and ...。（圖／品牌提供）

▲niko and ...。（圖／品牌提供）

▲杯墊NT$250；置物籃NT$470；透明手機殼NT$660。（圖／品牌提供）

居家小物部分乃至壁鐘、造型垃圾桶、置物籃，都注入了品牌可愛元素，特別是杯墊逼真的模樣，放在桌上絕對會誤以為是巧克力讓人想一口咬下；其餘部分像是個人生活品項，包括雨傘、馬克杯、巧克力形狀杯墊、水滴狀鑰匙圈零錢包、復古風鐵製筆盒等，手機殼則分為立體和亮片流動款式，可隨著晃動產生不同效果同樣相當吸睛。

▲niko and ...。（圖／品牌提供）

▲熱可可（前）NT$95，熱可可紅茶拿鐵（後）NT$85，分別於1月16日與2月1日陸續開賣。（圖／品牌提供）

此外，本次聯名暖心也要暖暖胃，2款台灣限定使用HERSHEY’S原料製作的「熱可可」與「熱可可紅茶拿鐵」，以純可可粉調配並淋上巧克力醬，佐以草莓碎粒與紅茶調味，口感順滑同時帶有水果的香氣，且售價皆為百元內相當親民，將分別於1月16日與2月1日起於品牌台北旗艦店販售。

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關鍵字：

HERSHEY’S, niko and ..., 巧克力, 可可, 熱飲, 紅茶拿鐵
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