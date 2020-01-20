雙下巴是舌頭放錯位置惹的禍？牙醫師教你三步驟口腔運動，簡單達到整臉效果

你可知道，許多人的雙下巴其實不完全是肥胖所造成的，而是「舌頭放錯位置」惹的禍！想擁有迷人的下顎輪廓，其實免動刀也能辦到唷！歐美正夯Mewing挑戰，而它究竟是什麼？原理為何、效果有多驚人？往下看～編帶你一同了解！

在 Instagram 查看這則貼文 beige chuu Official（@beige_chuu）分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 10 日 下午 4:28 張貼

正常狀態下，我們應該將舌頭整片貼著上顎。但現代人常因為過敏、習慣的嘴巴呼吸，或是飲食習慣中常吃較柔軟的食物，導致咬肌力量不足，這種種的因素會讓舌頭不自覺的擺放在口腔下側。這會進而影響到口腔周肌肉、牙齒等發展，臉漸漸處於內凹狀態，就容易出現雙下巴、戽斗、暴牙的等狀況。

#什麼是 Mewing？



Mewing是由英國牙醫師Dr. Mew所推行的口腔運動，核心目標是藉由養成良好的生活習慣，來自我矯正，達到更完美的外觀狀態。

＃Mewing 的原理是什麼？

因為我們的頭骨是由多塊骨頭組成，骨骼間的縫密並不會完全密合，而舌頭是人類口中最大塊的肌肉。Mewing便是透過持續的對上顎骨做施壓，連動的讓臉部其他組織慢慢將上顎骨往前推，來讓臉變得立體有型。Youtuber Astro Sky就曾做過Mewing挑戰，可以發現他堅持幾年（16歲～22歲）的臉型轉變，真的是從稚嫩圓臉變成現在的超級型男呀！

＃怎麼做 Mewing？

首先，讓我們靜靜觀察一下不說話、最放鬆狀態下的舌頭擺放位置，是口腔下面還是頂著上顎。如果是放在口中下緣，我們就來做Tongue Posture舌頭姿勢矯正吧！

在 Instagram 查看這則貼文 （@jrose_kk）分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 18 日 上午 8:56 張貼

STEP1：嘴巴閉合

上下牙齒輕輕咬合後、閉上雙唇。

STEP2：舌尖頂上顎

想像正在發「na」的音，同時將舌尖輕碰上排門牙，接著再把整個舌頭貼著口腔上部（上顎）。Dr. Mew也補充說明，如果抓不到正確位置，可以透過口香糖輔助，用舌頭將口香糖擠壓後，平均貼在口腔上緣，那便是正確的舌頭姿勢。

STEP3：鼻子呼吸

切記，最後也是最關鍵，Mewing要用鼻子呼吸！透過嘴巴呼吸時，我們會不自覺將舌頭放在下顎處，但這樣在肌肉、牙齒與組織等交互影響之下，就容易形成雙下巴。

＃多久可以看到效果？

Dr. Mew建議每天至少4小時的Mewing，做的時候記得要抬頭挺胸，讓其融入生活，變成一種習慣。不過因為每個人的骨頭、肌肉等發展有異，看到效果的時間1年至數年不等。而醫生也補充說明，25歲以前的人Mewing可以較快看到效果，年紀越大則需要較長來矯正。

>> 影片可以看 Dr. Mew的生動說明唷！（ 醫生超可愛的～～

文／美人圈 圖／翻攝自orthodontichealth.co.uk、tmdocclusion.com、Youtube@What I've Learned

【延伸閱讀】

「減肥停滯期」體重卡關瘦下不去？2招突破減肥停滯期，加碼外食族簡單做、吃得飽減脂食譜，再瘦5公斤不困難！(beauty美人圈)



外食族超商減脂餐攻略！掌握減肥飲食技巧，不挨餓、甩肉超輕鬆！加碼瘦身菜單懶人包，跟著吃怒瘦一圈(beauty美人圈)



邢菲夏日減肥餐分享，外食族跟著吃，減脂期也能吃得飽、瘦得快！(beauty美人圈)



※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。