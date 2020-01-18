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2020最新6款粉底液超推！遮瑕力、輕透感大升級　打造完美妝感絕對必收

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2020年許多專櫃品牌紛紛釋出粉底液新品的上市資訊，不管是細緻水潤光感，還是輕薄但有高遮瑕力的底妝，絕對是想要妝感更精緻的你不能錯過的！本篇特搜6款2020年即將上市的粉底液新品，還在找尋底妝摯愛的人一起看下去！

▲粉底液推薦。（圖／美人圈）

#雅詩蘭黛 白金級寶石光精華粉底 30ml ，NT$3800
#雅詩蘭黛 白金級寶石光精華氣墊 NT$4200 （兩蕊一盒）

上市日期：2019年1月10日

雅詩蘭黛要推出「白金系列」同款粉底液了！裡頭不只添加了能澎潤、緊緻肌膚的白金級養膚精華，更如其名的運用了珍稀的寶石萃取，讓底妝呈現寶石般的閃閃光澤，是款非常厲害的養膚底妝！

▲粉底液推薦。（圖／美人圈）

其中，最吸引編的是寶石萃取就屬「綠橄欖石」與「黑碧璽」！「綠橄欖石」富含大量鐵元素與鎂元素，能為肌膚補充天然減齡賦活能量，並可以調和我們亞洲人的肌膚顏色，讓底妝自然白透、散發光澤；而「黑碧璽」能強化並協同肌膚膠原蛋白作用，讓底妝上臉就彷彿擦了保養品般澎潤有光感！

▲粉底液推薦。（圖／美人圈）

粉底液一抹滑順滋潤，呈現潤澤光感的妝效，而氣墊會越用越上癮！飽滿的海綿上臉舒服，兩次按壓的用量就能拍勻全臉，再搭配上閃閃發光的寶石外殼設計，拿在手上都奢華高級！

▲粉底液推薦。（圖／美人圈）

#雅詩蘭黛 Futurist Hydrating Rescue Moisturizing Foundation，約NT$1350

上市日期：國外已上市

▲粉底液推薦。（圖／美人圈）

除了白金級底妝之外，雅詩蘭黛最近在國外也推出另一款新品粉底液！這一款粉底液屬於光澤質地，上臉後不厚重、輕薄透氣到像沒化妝，但是同時又有足夠的遮瑕力～絕對是瑕疵肌的救星！

#Nars Tinted Glow Booster 30ml，約NT$1370

上市日期： 2020年2月7日（日本）

▲粉底液推薦。（圖／美人圈）

Nars新推出的這一款粉底液非常特別，它富含光澤感，上臉後很輕薄，遮瑕力較低一點，但是卻能帶給你透嫩底妝！他對於肌膚的提亮效果非常好，完妝後就算是暗沉肌也可以一樣發光！而且這款粉底主打能夠持妝16小時以上，就算出門在外一整天也不怕脫妝～

#SUQQU Nude Wear Liquid EX Foundation 晶采淨妍粉底液升級版，約NT$1930

上市日期：2020年3月6日（日本）

▲粉底液推薦。（圖／美人圈）
 

SUQQU家的底妝一直都是日妞的愛用品！而最近他們也宣布要推出晶采淨妍粉底液的升級版啦！升級版和第一代粉底液相比，妝感更輕透，上臉後會透出半透明的光澤感，加上添加了新的粉末成分，所以輕鬆就可以讓底妝固定在臉上，夠遮瑕又持妝～

#Lancome Teint Clarifique Hydrating Foundation 30ml，約NT$1660

上市日期：2020年3月13日（日本）

▲粉底液推薦。（圖／美人圈）

粉底液含稱為「植物寶石」的山毛櫸芽萃取物和葡萄籽油，也是2020年蘭蔻即將推出的新化妝水Clarifique Dual Essence Lotion的成分。因為添加了保養成分，所以上妝同時就像在保養一般，能夠維持肌膚保濕，完妝後肌膚會變得更加舒適柔滑，呈現漂亮的奶油光澤！非常適合乾肌人使用～

#Givenchy Teint Couture City Balm 升級版 30ml，約NT$1740

上市日期：2020年2月1日上市（日本）
 

▲粉底液推薦。（圖／美人圈）

這款粉底液是Givenchy Teint Couture City Balm（光感清透美肌粉底液）的升級版～很特別的是它雖然是偏霧面妝感，但是因為添加乳木果油、甘草萃取物等成分，所以上臉後不會乾澀，能夠保持肌膚滋潤，並將粉底很好的固定在臉上～而在升級版的粉底液中還添加了細緻的粉末顆粒，在光線照射時能散發柔和光澤，讓臉部呈現漂亮自然的微霧光感～

文／美人圈　圖／美人圈、翻攝自Chic Profile、雅詩蘭黛、sephora、Women's Health、Nars、アットコスメ、IG@maria_taranenko_elle_russia、@miyuki_cosme
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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

粉底液, 底妝, 2020新品, 粉底, 專櫃
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