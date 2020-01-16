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IG傳言將自動隱藏後製P圖以減少「假資訊」？兩招教你偷看限動、隱藏上線

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編輯／JJ　圖／翻攝自手機、網站畫面截圖、Unsplash

繼上次Instagram實施「隱藏讚數」的測試引起話題，此番又傳言將自動隱藏「後製過多」的貼文圖片，以過濾「不實的內容」，而判斷標準還是個未知數，此審查功能不只是對一般民眾，更將對PS藝術作品、攝影師、虛擬人物造成困擾。隨著Instagram的功能進化，這邊也教大家如何看限時動態不留紀錄與隱藏上線狀態：

美國攝影師Toby Harriman在網上分享了幾張截圖，因為他的貼文被Instagram自動隱藏並且標示「False information」，由一個偵測系統「fact checker」所判定，系統認為這片彩虹山是經過後製過後的「假資訊」，便自動隱藏該貼文。此消息一出讓網友們議論紛紛，但此偵測系統尚未得到官方的說明解答，但也不禁讓不少靠後製、PS創作的網友們感到擔心。

隨著Instagram的功能越來越多元、方便，像是可以看到有哪些朋友已觀看過自己的限時動態，但是相反的，有時候觀看者並不想讓發佈者知道自己有看過，並被留下紀錄。現在，如果你想觀看他人的限時動態，又不想留下紀錄的話，可以前往這個網站：https://storiesig.com

STEP.1 輸入對方帳號（必須是公開帳號）

▲IG隱藏動態。（圖／手機截圖）

STEP.2 點選欲觀看的限時動態（尚未消失的）

▲IG隱藏動態。（圖／手機截圖）

STEP.3 不留痕跡觀看並可儲存下載

▲IG隱藏動態。（圖／手機截圖）

另外，由於現在Instagram上也能看到「上線狀態」與最後上線時間，但是有時候不想給別人看到自己在線上，或是有訊息還不想回覆時，顯示狀態的功能就變得有些困擾，但其實這項功能是可以從設定中關掉的喔！

以下教學：

個人首頁》》點選「設定」》》點選「隱私設定」》》點選「活動狀態」》》關閉

▲IG隱藏動態。（圖／手機截圖）▲IG隱藏動態。（圖／手機截圖）

▲IG隱藏動態。（圖／手機截圖）

▲IG隱藏動態。（圖／手機截圖）

非常簡單就完成了，而且隨時都可以更改，以後若遇到相同的困擾，不妨試試看～

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關鍵字：

Instagram, IG, 自動偵測, 隱藏, 後製, 限時動態, 上線狀態
fashion.net

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