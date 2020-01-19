尾牙、過年接連而來　韓國小姐姐公開急救減肥法3招，狂吃大魚大肉也不變胖

尾牙、過年、下班聚餐，總少不了大魚大肉、燒烤啤酒等美食，但這些誘人的佳餚美味之餘往往特別罪惡，隔天起來不是水腫就是體重增加，怎麼辦！？韓國小姐姐Dano這就來和大家分享，3招hold住體重的秘訣！不但能讓體重踩剎車、不長胖，還能順便掉體重！超實用秘技～收藏起來就對了～

減肥法STEP1：大餐當下，記錄吃了些什麼

這點其實很重要！大餐聚會當下往往處於興奮狀態，我們很容易不小心失控，吃到撐、吃到過多精緻、熱量極高的食物。因此，專家的第一個小訣竅便是飲食當下「記錄吃了些什麼」。

在 Instagram 查看這則貼文 BE THE BEST VERSION OF YOU（@dano.fit）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 2 日 下午 9:48 張貼



我們可以透過手機APP輔助，來即刻了解食物熱量，或是單純用記事本先寫下吃了哪些食物也沒關係！其最主要的效果在於能幫我們「踩剎車」，了解吃多少、較能避免進入暴飲暴食的惡性循環中。

在 Instagram 查看這則貼文 BE THE BEST VERSION OF YOU（@dano.fit）分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 27 日 下午 8:20 張貼



減肥法STEP2：大餐後，做高強度的鍛鍊

吃完大餐後，血液中養分的濃度上升，進入身體的速度加快，這個時候最適合鍛鍊肌肉了！特別是重量訓練與高強度的間歇訓練，只需要花費短短十分鐘，就能讓增肌減脂效果加乘～以下專家親授4個居家練核心運動，不想去健身房也可以把這幾個動作學起來做唷！

在 Instagram 查看這則貼文 BE THE BEST VERSION OF YOU（@dano.fit）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 28 日 上午 5:22 張貼



減肥運動1：高抬腿運動 / 30秒

高抬腿運動能訓練到腿部力量，提升爆發、彈跳能力，多做還能讓跑步速度變快唷！每一次動作時，都盡可能地將腿向後延伸，腳尖輕碰地面就抬起，左右腿組間不休息、各做30秒。

減肥運動2：深蹲跳 / 30秒

深蹲跳是深蹲運動的進階版，在每一次的起身中增加跳躍動作，可以大幅增加肌肉爆發力與核心肌群的刺激，快速跳出緊實蜜桃臀和勻稱超模腿。

減肥運動3：波比跳 / 30秒



波比跳結合了跳躍、撐地、深蹲與瞬間肌肉的爆發，是一款CP值超高，燃脂效果驚人的運動！最棒的是，它需要的空間非常少，僅一個瑜伽墊大小就能居家完成，除了可以做為大餐後的急救甩肉運動，日常也可以多做波比跳來減肥、練腹肌唷！

減肥運動4：單手平板支撐 / 30秒

平板支撐做膩了，讓我們來做進階的單手撐體吧！以平板支撐為基礎，運動開始時交錯的將手收起到胸前，這樣連續運動30秒，可以有感練到核心肌群，讓腰臀曲線更明顯。

>> 影片可以看～4個居家減肥運動示範唷！

在 Instagram 查看這則貼文 BE THE BEST VERSION OF YOU（@dano.fit）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 28 日 下午 8:09 張貼

減肥法STEP3：248法則



最後，善用248法則。248法則顧名思義就是在大餐後的48小時內喝足至少2公升的水，並且多吃膳食纖維、減少碳水化合物的攝入量。透過兩天的時間讓身體休息並獲取足夠的水分，以排出體內多餘的鈉、消水腫，就能維持住原本體重囉。

在 Instagram 查看這則貼文 BE THE BEST VERSION OF YOU（@dano.fit）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 24 日 上午 6:06 張貼



大家都學起來了嗎！大魚大肉開心吃不害怕，只要我們把這三步驟筆記起來，就能有效避免進入暴食的惡性循環，享受美食中還能同步控制體重唷！

在 Instagram 查看這則貼文 BE THE BEST VERSION OF YOU（@dano.fit）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 16 日 上午 2:30 張貼

文／美人圈 圖／翻攝自IG@dano.fit、kettlebellsworkouts.com、flaviliciousfitness.com

【延伸閱讀】

2天瘦2公斤！ 韓妞急救瘦身運動法公開，居家密集運動訓練，超燃脂、快速看到減肥效果！(beauty美人圈)



日妞4招速成纖細筷子腿！簡單好上手，無時無刻都能運動減肥，最後一招「夾筆轉」更是腿酸一整天！(beauty美人圈)



日本爆紅「綠茶咖啡」減肥法技巧公開！日減肥門診醫生效果解析，網友親測這樣喝，免運動、不斷食，月瘦6公斤！(beauty美人圈)



※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。